Ángel Zaldívar utilizará el número ''13'' con Chivas

Desde que se dio a conocer oficialmente que regresaba Ángel Zaldívar a Chivas, la disputa con Antonio Briseño por el número ''14'' inició en redes sociales. Ambos jugadores estuvieron sometidos a encuestas para buscar democráticamente una respuesta a quién debería poseer el dorsal para el Apertura 2020, y según parece, ya está arreglado.

En redes sociales, ''Chelo'' y el ''Pollo'' preguntaron para qué lado se inclinaba la afición y estuvo cerrado en todo momento, pero según contó Alexis Vega, todo está definido y ''Chelo'' ya tiene su número elegido.

Aaaalguien no se rinde en su lucha por el 14



¿Quién se queda con el 14?

''Son temas que no me incumben, que se lo disputen, que hagan lo que quieran, pero no juega (el número), entonces por ahí 'Chelo' ya se dio por vencido, agarrará el número 13 y hay que esperar qué pasa. El 'Pollo' Antonio Briseño se hizo fuerte con el '14'''.

La lucha por el ''14'' demuestra que hay un buen ambiente en el equipo, que todo se lleva de la mejor manera y al final de cuentas, el número no será quien meta los goles o defienda bien al Rebaño, sino las personas que estén en el campo.

''En el equipo hay mucha unión, fuera también, todos somos buenas personas y sabemos de la importancia que tiene el equipo, todo eso queda fuera del campo y somos humanos, compañeros, apoyarnos atendiendo lo mejor para el grupo''.

