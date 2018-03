Andrés Guardado desmiente noticia de su muerte

El mediocampista mexicano, Andrés Guardado desmintió en su cuenta de Instagram los rumores que indicaban que había fallecido.

A pesar de que el "Principito" se encuentra en la concentración del Tri, se dio el tiempo para denunciar este tipo de acciones.

"Quiero denunciar este tipo de actos que personas a través de una red por diversión o por lo que sea den información sin saber el daño que pueden hacer a las familias y a toda a la gente que me rodea".

"Me parece una falta de responsabilidad, de sensibilidad y de sentido del humor y de todo por no decir otra cosa que quisiera decir que se atrevan a dar una información así por la razón que sea! Por favor piensen más en las personas involucradas y en el daño que pueden hacer", escribió el ex jugador del Atlas junto a la imagen de la supuesta noticia falsa.

LS