"Hasta cuándo volverás", eso dice la canción "Ya lo sé que tú te vas" de Juan Gabriel y que la Selección Mexicana le ha dedicado a Andrés Guardado, quien este martes anunció su retiro del Tricolor. Fue en un video publicado en TikTok en el que la melodía de Alberto Aguilera Valadez acompaña algunos momentos del 'Principito' con los colores del equipo nacional.

En el título de la publicación el equipo mexicano escribió: "Te vamos a extrañar, Principito". Guardado vistió la camiseta de la Selección Mexicana durante 16 años y disputó cinco Copas del Mundo, las de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su partida del Tricolor la hizo oficial mediante una publicación en Instagram con el siguiente mensaje: "Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en la Selección Mexicana! Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!! Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito! …. Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día a día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes! GRACIAS!!!".

