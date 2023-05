Este martes, tras una carrera de 16 años y cinco Copas del Mundo, el mediocampista Andrés Guardado anunció su retiro de la Selección Mexicana.

En sus redes sociales, el canterano de Atlas dijo que no volverá a portar la playera de México, y agradeció con un emotivo video a sus compañeros con los que compartió camino.

"Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en la Selección Mexicana. Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento", escribió el actual jugador del Betis de LaLiga y antiguo capitán del Tricolor.

"Gracias de todo corazón a los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito", dijo Guardado en una publicación que compartió en sus redes sociales.

