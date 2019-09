América, un dolor de cabeza para Tena

La presentación que tendrá Luis Fernando Tena en su debut como técnico del Rebaño no es muy halagadora, ya que no suele triunfar ante el América y ahora los verá en el Clásico Nacional.

En los últimos cuatro choques como DT que ha sostenido ante el América, solamente le ha podido ganar en una ocasión y arrastra tres derrotas, pero ahora se apoyará en la gente de experiencia para buscar el estreno triunfal en el estadio Azteca, en punto de las 21:05 horas.

El “Flaco” no sólo derrotó al América, sino que lo humilló en el Apertura 2014, cuando al mando del Cruz Azul lo goleó 4-0. Esa fue la última victoria porque los siguientes tres cotejos los perdió por un gol.

Dirigiendo al Cruz Azul en el Clausura 2015, perdió 1-0; para el Clausura 2016, de nueva cuenta cayó, aunque ahora 2-1, pero bajo la dirección técnica del León; y en el Clausura 2018, en el timón de los Gallos, sucumbió 1-0.

Oribe vibra con su regreso al Azteca

Oribe Peralta está motivado por regresar al estadio Azteca para enfrentar a su exequipo, el América. No tiene idea de cómo reaccionará la afición cuando lo vea, pero tampoco le da mucha importancia.

“No sé si la gente de América me aplauda. Estoy muy agradecido con la gente que me trató muy bien allá, pero hay ciclos que terminan”.

Nada le quedó debiendo al América y espera reencontrarse con el gol ahora que más lo necesita Chivas, y dice estar muy tranquilo porque jamás escatimó en esfuerzo, incluso precisó que hubo algunas ocasiones que jugó infiltrado sin importarle arriesgar el físico.

“Me entregué al máximo, muchas veces jugué infiltrado, lesionado, no estuve en condiciones muchas veces de jugar y tuve que hacerlo, porque en ese momento era en el equipo en el que estaba. Hubo alguna que otra vez que jugué con mucho dolor, lesiones importantes, como en una Final de Concachampions estaba tocado del (muslo) posterior y entré de cambio, afortunadamente me tocó hacer el gol. No estaba al 100%, pero quería colaborar”.

Así llegan

El Guadalajara ha logrado 11 puntos en 10 presentaciones que ha tenido. Suma tres victorias, dos empates y cinco derrotas. El América tiene 18 unidades tras 11 partidos efectuados, con cuatro victorias, seis empates y solamente una derrota. Las Águilas están en zona de Liguilla y el Rebaño no, además que no han ganado en calidad de visitante todavía.

Podrían darse movimientos

Los rojiblancos presentarían algunas modificaciones que iniciaron con el cambio de arquero, en la defensa central podría darse el regreso de Hiram Mier, en lateral de la derecha, así como en la delantera, con el regreso de Peralta al equipo estelar para aprovechar que enfrentará a su ex equipo.

Posibles Alineaciones

América

6. Guillermo Ochoa, 3. Jorge Sánchez, 19. Víctor Aguilera, 2. Carlos Vargas, 23. Antonio López, 30. Alex Ibarra, 20. Richard Sánchez, 25. Fernando González, 10. Giovani dos Santos, 21. Henry Martín, 9. Roger Martínez.

Suplentes: 27. O. Jiménez, 34. O. Ortega, 240. E. Lara, 11. A. Ibargüen, 14. N. Benedetti, 17. F. Córdova, 24. F. Viñas.

DT: Miguel Herrera.

Chivas

4. Antonio Rodríguez, 2. Josecarlos Van Rankin, 21. Hiram Mier, 185. Gilberto Sepúlveda, 16. Miguel Ponce, 6. Dieter Villalpando, 20. Jesús Molina, 10. Eduardo López, 11. Isaac Brizuela, 9. Alan Pulido, 24. Oribe Peralta.

Suplentes: 1.R. Gudiño, 3. O. Alanís, 14. A. Briseño, 7. A. Vega, 26. F. Beltrán, 17. J. Sánchez, 31. A. Cervantes.

DT: Luis Fernando Tena.

Árbitro: Fernando Guerrero

HOY EN TV

América vs. Chivas

Televisa 2 y TUDN / 21:06 horas