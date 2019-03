América, sin rival

Al medio tiempo, mientras caminaba alrededor de la cancha del Akron para recibir el aplauso del público tras recibir un homenaje de la directiva de Chivas, Ramón Ramírez no sólo resumió el primer tiempo del Clásico de anoche, sino que presagió el segundo.

“Esto es Chivas, y Chivas no le puede jugar con miedo al América”, dijo el símbolo del Rebaño a la pasada, cuando se le preguntó qué le pasaba al Guadalajara tras 45 minutos en el Akron y 90 en el Azteca.

Y es que con distinto planteamiento y con hombres diferentes, Chivas fue, otra vez, muy poca pieza ante un América que no necesitó de hacer su mejor partido para volver a recetar otro doloroso 2-0 al Guadalajara en un lapso de cuatro días.

Chivas se quedó con 15 puntos fuera de zona de Liguilla, mientras América llegó a 19 y se encaramó al cuarto lugar de la competencia.

Para que no digan

Ya sin la obligación de poner a jugadores con límite de edad, José Cardozo mandó a lo mejor que tenía disponible… y a Alejandro Zendejas, su novedad.

Otra vez nadie avisó en el Rebaño que el partido había comenzado y apenas al minuto 3, por la zona izquierda de las Chivas, llegó Renato Ibarra como bólido para dejar a Zendejas y a un tibio Miguel Ponce para acarrear el balón hasta línea de fondo y meter servicio al anticipo de Nicolás Castillo sobre Jair Pereira, para el cabezazo del chileno y el 1-0 madrugador y lapidario.

Al Rebaño le costó trabajo enderezar la nave, pero al minuto 36 la misión se volvió imposible cuando Jesús Molina se fue expulsado con roja directa por una fuerte entrada sobre Guido Rodríguez.

Las desgracias rojiblancas continuaron en el segundo tiempo, cuando apenas a los cuatro minutos del complemento Andrés Ibargüen abusó de la débil marca de Josecarlos Van Rankin para sacar un tiro que se le coló a Gudiño para el 2-0.

Con dos adentro, uno menos en la cancha, y 11 campeones enfrente, la ecuación no podía tener otro resultado y el Rebaño volvió a caer ante el América.

Momentos clave

Golpe mortal

Al minuto 36, Jesús Molina fue traicionado por sus revoluciones y entró fuerte de manera innecesaria a buscar un balón que ya había perdido ante Guido Rodriguez. El volante dejó la pierna sobre su oponente y el silbante, sin pensarlo, le sacó la tarjeta roja directa; esa fue demasiada ventaja para el América.

Demoledor

Cualquier intento de reacción de Chivas, que fue afortunado de irse al descanso 1-0, lo liquidó América con otro gol tempranero. Ahora fue a los cuatro minutos de la reanudación cuando Andrés Ibargüen vacunó al Rebaño, que desde ahí supo que iba a ser muy difícil hacer dos goles en las circunstancias en las que jugaba.

Para colmo

Chivas encontró la jugada grande en el área rival al 74’, cuando Van Rankin remató solo en el corazón del área un tiro de esquina donde Madrigal le jaló la marca. Josecarlos vació su remate pleno por un costado, y la oportunidad de ver un cierre de partido emocionante se desvaneció.

La voz de los aficionados

“Por dignidad José Cardozo debe de irse, no tiene nada qué hacer en el Guadalajara, este es un equipo grande y no merece estar aquí. Sus planteamientos nadie los entiende. Le queda grande el equipo, pasamos vergüenza ante el América. Si no renuncia, que lo corran”

Néstor Riva López, seguidor de Chivas.

“Les ganamos caminando, no fue rival Chivas y apoyo a la afición de Chivas, pese a que soy del América, debe irse Cardozo, no es técnico para Chivas. Han sido los partidos más fáciles que hemos ganado en el torneo y nos sirven mucho para embalarnos al final del torneo y llegar bien a la Liguilla”

Daniel Martínez, seguidor de América.

Tecate realiza refrescante activación

Con la intención de generar convivencia, un rato de diversión y para que la afición se refrescara con una fría cerveza, Tecate montó ayer un mini estadio de futbol en el estacionamiento del Estadio Akron, el cual sirvió para que se disputara una cascarita entre las Leyendas del Guadalajara, equipo conformado por ex jugadores como Héctor Reynoso, Gustavo Nápoles, Héctor “Pirata” Castro, Sergio Rodríguez y Camilo Romero, quienes enfrentaron a un equipo de nombre Amigos Tecate.

En la Activación Tecate, el triunfo fue para los ex profesionales por 8-5, sin embargo la diversión estuvo desde la cabina de transmisiones, y es que la narración de esta cascarita corrió por cuenta de Christian Martinoli y Luis García, figuras de la crónica deportiva en México.

“Es disfrutar el ambiente extracancha con los aficionados, nos toca convivir con la gente, nos gusta, nos divertimos, es una activación por parte de la gente de Tecate que nos invitaron y es padre, se siente la buena vibra del Clásico”, platicó Héctor Reynoso, ex capitán de Chivas y uno de los últimos baluartes del Guadalajara en sus épocas.

Bromas en todo lo alto, cervezas en mano, uno que otro balonazo, fue lo que se pudo apreciar en las tribunas montadas por la cervecera Tecate, que aprovechó para vender su producto ante el calor del ambiente y la emoción que traían los aficionados, quienes portaron playeras del Guadalajara y del América, ya que pocas horas después disputarían el Clásico Nacional.

Alineaciones

Chivas

1. Raúl Gudiño, 2. Josecarlos Van Rankin, 4. Jair Pereira, 21. Hiram Mier, 16. Miguel Ponce, 11. Isaac Brizuela, 20. Jesús Molina, 6. Dieter Villalpando, 29. Alejandro Zendejas, 9. Alan Pulido, 7. Alexis Vega, DT. José Cardozo.

Cambios

30’ 19. Guillermo Madrigal por 7. Vega

42’ 28. Miguel Basulto por 9. Pulido

74’ 18. Ronaldo Cisneros por 29. Zendejas

América

1. Agustín Marchesín, 22. Paul Aguilar, 18. Bruno Valdez, 19. Víctor Aguilera, 3. Jorge Sánchez, 30. Renato Ibarra, 4. Edson Álvarez, 5. Guido Rodríguez, 8. Mateus Uribe, 11. Andrés Ibargüen, 15. Nicolás Castillo, DT. Miguel Herrera

Cambios

54’ 14. Nicolás Benedetti por 19. Aguilera

68’ 23. Antonio López por 11. Ibargüen

81’ 21. Henry Martin por 15. Castillo

Árbitro: Jorge Isaac Rojas

Sede: Estadio Akron