Morimos como grandes: Cardozo

Luego de la derrota ante América, José Saturnino Cardozo , técnico de Chivas, se queda con la entrega de sus jugadores y las llegadas que el equipo logró en los últimos minutos del partido.

"Tuvimos cuatro oportunidades de gol claras que saca Marchesín ante un rival que tiene muy buenos jugadores. Me parece que mis jugadores dejaron todo y si la gente se quiere meter conmigo está bien; yo voy a seguir apoyando a mis jugadores", dijo el técnico en conferencia de prensa.

Vega se fue porque ya estaba amonestado, y habló Pepe también sobre la actitud del equipo. pic.twitter.com/gBKQtvl3jf — ����É���������� (@rams_alex) 17 de marzo de 2019

"Los muchachos me dejaron orgulloso por la manera en que morimos todos juntos. Confiamos enormemente en este grupo".

El técnico dice comprender los reclamos de la gente, que pidió a gritos su salida durante el partido.

"La gente se puede meter conmigo y está bien. Mientras no se metan con los jugadores está bien".

"No me sorprende ni me achica. Soy un guerrero. La gente se puede meter conmigo y está bien. Mientras no se metan con los jugadores está bien. La gente paga su boleto y tiene derecho a exigir resultados".

El entrenador se resiste a ponerle etiqueta de "crisis" a la situación del equipo, que ha perdido dos partidos consecutivos con su mayor rival, y comienza a alejarse de la zona de Liguilla.

"Pueden llamarle como quieran. Yo estoy consciente del objetivo que tenemos. Soy una persona de futbol. A mí no me gusta perder, menos un Clásico y menos en casa".

RR