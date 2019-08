América entre dudas recibe a Tijuana

América recibe a Tijuana entre la incertidumbre de no tener un arquero consolidado y estar en la espera de que una de sus figuras se vaya al extranjero.

El regreso de Guillermo Ochoa al América para cubrir la salida del portero Agustín Marchesín es viable, aseguró el técnico Miguel Herrera.

“Me parece que no hay tanta distancia de que quiera regresar, ya se le tocó la puerta, primero debemos ponernos de acuerdo con su club, si da permiso, hay que ver las circunstancias de todo”, subrayó.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega indicó que existen tres guardametas que han buscado, y que obviamente tienen una preferencia.

“Hay tres puertas que se han tocado y hay ofertas. Priorizamos, hoy en día que se acepten las situaciones económicas, por otra parte todos están dispuestos”, apuntó “El Piojo”.

El técnico manifestó que tampoco es urgente hacerse ya de un portero, porque tienen más de un mes, hasta el 5 de septiembre, para incorporarlo cuando se cierre el mercado de pases.

Otro de los movimientos que puede vivir el América es la salida de Mateus Uribe, quien está en la mira del Porto de Portugal.

“Lo de Mateus ha estado avanzando, no se ha cerrado nada. Va a ser difícil contar con él por las circunstancias; si de pronto hoy llegan a un acuerdo lo sacaría del roster, me desbalancea todo”, dijo Herrera, quien por la incertidumbre acerca de Uribe no ha definido su 11 titular para recibir hoy a Xolos de Tijuana, donde Las Águilas buscarán mantenerse en la parte alta de la tabla.