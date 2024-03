Igor Lichnovsky, defensor del América, desató la polémica la madrugada de este miércoles gracias a una transmisión en vivo desde el hotel de concentración de las Águilas.

El central chileno apareció en un Live junto a Kevin Álvarez, su compañero de cuarto, y enlazados con Miguel Layún, conversaron como lo hacen cada fin de semana en la Triiisecta, el podcast de los tres personajes.

En esta ocasión, Miguel Layún le dijo que se fueran a descansar y a disfrutar del Clásico Nacional de la noche de este miércoles frente a las Chivas, situación que desató las burlas de Igor y Kevin.

"No seas anciano. Para la final del Mundial pregúntale al p****e Iker qué hizo. Permite que la gente pueda abrir los ojos... Todo lo que dicen en el periodismo son roles: 'tú estás de acuerdo, tú no estás de acuerdo, tú tienes dudas, tú haces polémicas", dijo el chileno.

"Pero igual los queremos, aunque sigan roles es su trabajo y así se ganan la comida", sentenció Lichnovsky.

Un miembro de producción de TUDN etiquetó a varios integrantes de Televisa, y tanto Marco Cancino como David Faitelson lanzaron sus respuestas mediante en esta plataforma.

"Con qué seguridad habla Igor de algo que estoy seguro que no conoce a profundidad, generalizar en cualquier materia nunca será lo correcto. Hablo de lo que conozco y vivo día a día y jamás me han pedido un rol como él asegura. Lo que sí me llama la atención es que se exprese de esa forma cuando se vende como otra cosa, cada quien y sus falsas posturas. Qué hipocresía", posteó Marco Cancino.

Por su parte, David Faitelson se limitó a contestar: "Lo que diga o no diga Lichnovsky me importa "un reverendo cacahuate". Él está para jugar futbol y yo para hacer periodismo.” concluyó el polémico periodista.

