América: Miguel Herrera defiende a Baños y lanza dardo a Solari por malos resultados

América atraviesa una crisis de resultados y ha levantado críticas de parte de un gran sector de la afición y de los medios de comunicación. Aunque la figura de Santiago Solari ha sido cuestionada, al que verdaderamente se ha puesto en tela de juicio ha sido a Santiago Baños, presidente deportivo de los azulcremas.

En ese sentido, el último en sumarse a las críticas ha sido Miguel "Piojo" Herrera, pero como es sabido, su gran relación con Santiago Baños lo llevó a defenderlo y por el contrario el dardo lo lanzó hacia el banquillo de las Águilas del América, pues asegura que aunque a él no le trajeron los refuerzos que a Santiago Solari sí, él nunca tuvo a los de Coapa en los útimos puestos de la tabla general.

"En mi último año en el América no me dieron todos los refuerzos que le han dado a Solari y aun así nunca estuve en el fondo de la tabla. El problema del América no es Baños, es lo que pasa en la cancha, el trabajo táctico", lanzó el "Piojo" Herrera.

Miguel Herrera también destacó su labor en su paso por el conjunto capitalino y aseguró que la presión en ese club siempre va a exister e incluso más para un técnico mexicano.

"Yo 10 torneos seguidos clasifiqué (a liguilla) y siempre llegué a semifinales, salvo en el último torneo que llegue a cuartos... Es un equipo con poca paciencia, la exigencia es muchísima y no te van a dar el tiempo para pensar, por lo menos a un mexicano. Nos damos cuenta que al extranjero siempre lo tratan mejor", agregó el timonel de los Tigres.

América se mantiene en los últimos puestos del Clausura 2022 con cuatro puntos en 5 jornadas que se han disputado. La fecha 6 se medirán ante los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Azteca en busca de salir del bache.

JL