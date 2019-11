Ambriz ve inútil parar juegos por polémico grito

Ignacio Ambriz, técnico del León, no cree que la suspensión del juego que se hace por los gritos discriminatorios ayude a que éstos desaparezcan del futbol. "La afición tiene derecho a hacer lo que quiera, si esos parones cambiaran algo, se acabarían, pero creo que no van a cambiar nada, mientras no haya respeto por el futbol", dijo.

En tanto que Pablo Guede, entrenador del Morelia, dijo que hoy más que nunca "la serie está abierta. El equipo supo acomodarse en el campo, a pesar de todas las circunstancias que se presentaron. Iremos a León a tratar de ganar".

OF