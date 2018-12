Amaury Vergara agradece a Carlos Salcido su contribución en Chivas

Amaury Vergara, director general del grupo Omnilife Chivas, agradeció al defensa Carlos Salcido, que anunció ayer sábado que deja el club rojiblanco.

"Hemos compartido triunfos y momentos difíciles; el tiempo trascurre y tu constante ha sido crecimiento y renovación. Esa es la clave de un jugador exitoso como tú @Carlossalcido7, te agradezco capitán, por todo el tiempo siendo titular", escribió Vergara en su cuenta personal de Twitter.

Vergara publicó también un extracto de la película que el equipo estrenó este año. Durante su despedida, Salcido hizo referencia a esa anécdota, en la que narra sus pensamientos al ascender al primer equipo de Chivas: "Llegué al vestidor, me puse la camiseta de entrenamiento y dije 'Pa' que me la quite alguien, en mi p.. vida"

En la conferencia de prensa de ayer el zaguero agregó: "Hoy digo, me la puse (la camiseta) y nadie me la quitó, yo solo lo hice”.

El defensa de 38 años anunció su salida sin esconder que deja el equipo por su mala relación con el cuerpo técnico actual con el que, afirma, "nunca tuve empatía".

Ayer el PSV publicó en sus redes sociales un mensaje de reconocimiento al jugador, que militó en el club holandés entre el 2006 y el 2010, pero Chivas no emitió ningún mensaje institucional en reconocimiento al jugador, que ganó cinco títulos para el equipo bajo el mando de Matías Almeyda.

