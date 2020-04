Almeyda prefiere respetar COVID-19 antes de volver a la cancha

El entrenador argentino de San José Earthquakes, Matías Almeyda externó su preocupación ante el COVID-19, el cual considera que si no se respeta podría impedir el regreso del futbol.

"La verdad, lo que me pasa a mí, hablo por mí, si bien deseo volver, mi preocupación es mucho más grande que el futbol, que la gente esté en su casa, que no haya muchos contagios, que no se pierdan tantas vidas en el mundo y el futbol ya se verá", comentó para medios mexicanos.

Por otra parte, manifestó que cuando todo se normalice, la Mayor League Soccer (MLS) tendrá que permitir una "minipretemporada" que les permita retomar ritmo antes de reanudar la competencia.

"Arrancaremos de cero porque toda la pretemporada que hicimos y esos dos juegos que tuvimos, ya hoy después de 20 días hay que hacer minipretemporada y eso llevará tiempo", concluyó.

AJ