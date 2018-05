Almeyda le dio identidad a esta institución: Jair Pereira

No se imagina a Chivas sin Matías Almeyda, ya que el "Pelado" recuperó muchas cosas que había perdido el Guadalajara y en poco tiempo, con un plantel corto, dice Jair Pereira, logró los mejores resultados de la institución en los últimos años.



"Sería una de las bajas más importantes. Finalmente es un técnico que le dio una identidad a esta institución, que con poco plantel ha demostrado que pudo jugar siete finales y ganar cinco. No por demeritar a los jóvenes, pero sin lugar a duda era un plantel corto en cuanto a experiencia. Matías hizo un equipo dinámico que se le ponía al tú por tú a todos, a veces faltaba calidad y no salían los resultados. Matías es de lo mejor que le ha pasado en los últimos tres años a la institución".





Espera que toda esta pausa tenga un final feliz, que el equipo continúe con la dirección técnica de Matías, porque además de ser un gran amigo, son una familia grande que ha logrado entenderse en las buenas y malas.



"El futbolista tiene que hacer alguien que se adapte a las condiciones. Para mí Matías ha sido uno de los mejores técnicos y un gran amigo. Cuando un gran amigo se llega a ir, se le extraña. Tendríamos que iniciar de cero. Hoy en día no lo quiero ni pensar porque estuvimos en las buenas y malas con él. Ha conformado una familia en Chivas y tenemos que esperar a ver lo que pasa".



El defensa central señaló que hay mucha calidad en el equipo con las fuerzas básicas, pero sin lugar a dudas deben contratar gente con experiencia para hacer más fuertes y aspirar a grandes objetivos en los próximos seis meses, en los cuales se juntarán tres torneos, la Liga MX, la Copa y el mundial de clubes.

"Chivas siempre tiene que estar peleando, pero hay que ver la realidad del plantel"

"Chivas siempre tiene que estar peleando, pero hay que ver la realidad del plantel. Algo es lo que diga el director deportivo, que va a ser respetado porque está a cargo de las contrataciones. Una realidad es que otros se arman bien y necesitamos gente que nos pueda ayudar, sino va a ser con jóvenes de gran talento, pero que les falta madurez. La realidad es todos se están reforzando porque aspiran a campeonar y Chivas tiene que aspirar a campeonar. Hemos perdido jugadores importantes, pero sería prematuro hablar de eso. Aún no cierran los registros".



El central precisó que está trabajando por su cuenta para estar bien en la pretemporada, porque el torneo que viene será de mucha exigencia en todos los aspectos, así que no habrá pretextos para seguir soñando en grande.



"Siempre que vas a disputar torneos internacionales, es obvio que necesitas reforzar las líneas y más cuando se han ido varios del equipo con el que saliste campeón. Se va un portero que nos ayudó mucho, sin demeritar a Jiménez; Alanís da un paso a un lado para ir a Europa; no sé si Pizarro se queda o se va, pero eso no nos compete. Tenemos que estar enfocados en hacer el trabajo dentro de la cancha y luego veremos".



Pereira sabe de la problemática en economía que vive Jorge Vergara, confía en que pronto salga del problema, que el equipo quede bien armado para continuar escribiendo el nombre de Chivas con letras de oro.



"Eso es algo que no me compete. No sé la directiva cómo esté para negociar ¿cómo vas a opinar de algo que no sabes? Sabemos que pasa por un bache nuestro patrón, pero sería meternos en algo que no me corresponde. Uno tiene que trabajar para ser campeón, pero tienes que ver una realidad, no puedes estar soñando sin bases en el equipo".



Como un elemento de experiencia y en una línea donde eso pesa mucho, porque se convierte prácticamente en una guía, Pereira está con toda la disposición de transmitir sus conocimientos a la gente joven.



"Chivas es un equipo grande, el más grande de México y lo ha demostrado así. Es bueno hacer un análisis y saber el plantel con el que se va a pelear el siguiente torneo. Chivas tiene que pelear en donde esté, sacar el orgullo de ser mexicano y que con gente joven puedes hacer cosas grandes. Hay una realidad en el futbol y hay que hacer un análisis de lo que va a ser nuestro equipo. A uno le queda arropar a los jóvenes y enseñar lo que nos enseñaron".

LS