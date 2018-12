Almeyda, dispuesto a "vender tacos" para volver a Guadalajara

Matías Almeyda, el ex entrenador de Chivas ahora con los San José Earthquakes, no renuncia a la idea de volver algún día a Guadalajara, donde triunfó con el Rebaño, aunque eso signifique tener que vender tacos.

"Como ustedes saben yo hice un contrato por un tiempo largo con el equipo de San José con el que estoy muy agradecido, muy entusiasmado con este nuevo desafío que tenemos como cuerpo técnico", dice el "Pelado" en entrevista con Fox Sports, pero agrega:

"No dejo dentro de mi ser ser un día aunque sea vender tacos, fabricaré tacos, para volver a Guadalajara"

"Tengo una casa que está en Guadalajara. No me mudé, tengo mis muebles, todo ahí. Siento que algún día, no sé si a dirigir o qué, pero voy a volver porque el cariño que nos quedó con la gente en México, el trato que hemos recibido.... el día que nos tuvimos que volver a Argentina hace un mes fue triste porque pasamos momentos inolvidables".

Almeyda no confirma ni niega que su contrato con los Earthquakes tenga una cláusula que le permita volver a Chivas.

"Ni lo he pensado, es todo muy prematuro. Yo deseo poder realizar un trabajo en la Liga de la MLS. Ojalá que me vaya parecido como nos fue en Chivas".

El entrenador, que cumple 45 años hoy viernes, agradece a México por las muestras de afecto, pero sobre todo "al pueblo de Chivas, que es quien me demuestra ese cariño constante".

Almeyda dio su versión sobre la supuesta indisciplina del plantel con el que ganó cinco trofeos con Chivas, un legado que la directiva actual dice tener que contrarrestar.

"En su momento lo hablé, porque después del torneo, luego de haber ganado la Copa y el campeonato se entró en una relajación bastante grande inconscientemente, pero vos fijate, que rápidamente después pudimos conseguir una Concachampions, entonces no es que quedó por siempre eso", se defiende el entrenador.

El argentino dice detestar el "autoritarismo" y reitera su afecto por los jugadores que dirigió en el Rebaño.

"Lo único que tengo en mi corazón y en mis sentimientos es mi agradecimiento eterno al grupo de jugadores que entrené".

