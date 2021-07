¿Dónde se jugará el All-Star Game 2021 y por qué cambió de sede?

El comisionado del beisbol de las Grandes Ligas (MLB, por sus sigles en inglés) Rob Manfred mudó la sede de la exhibición que se jugará este martes 13 de julio (y que podrá ser visto en televisión por cable en México), del estadio Truist Park de Atlanta al Coors Field de Denver, Colorado, debido a una ley electoral en Georgia cuyos detractores sostienen negaría a los votantes negros igualdad de acceso a las urnas. Su decisión fue deplorada por políticos de derecha y alabada por voces de la izquierda.

El comisionado Rob Manfred afirmó que se le retiró la sede a Atlanta las decisión tras consultas con los equipos, peloteros activos y retirados, el gremio de jugadores y la Alianza de Jugadores, una organización de deportistas de raza negra que se formó tras la muerte de George Floyd el año pasado.

La Alianza de Jugadores apoyó su decisión de inmediato.

La MLB inicialmente otorgó la sede al entonces llamado SunTrust Park el 29 de mayo de 2019. Iba a ser el tercer Juego de Estrellas en Atlanta, luego del clásico en 1972 en el estadio Atlanta-Fulton County; y en 2000 en el Turner Field, el Estadio Olímpico de los Juegos de 1996, sede de los Bravos entre 1997-2016.

El gobernador de Georgia Brian Kemp promulgó la nueva legislación el 25 de marzo y Manfred anunció el 2 de abril que el Juego de Estrellas cambiaba de sede.

¿Por qué no se jugó el All-Star Game en 2020?

El Juego de Estrellas del año pasado debió ser en el Dodger Stadium, pero fue cancelado por la pandemia de coronavirus (COVID-19) que demoró el inicio de la temporada regular hasta el 23 de julio. Los Dodgers serán anfitriones de la cita el año próximo.

¿Cuándo se jugará el Home Run Derby 2021 y quiénes participarán?

Shohei Ohtani de Los Angeles Angels es el centro de la atención por ser el primer pelotero que acude por su desempeño como lanzador y bateador. AFP / S. Chambers

El Home Run Derby 2021 se jugará este lunes 12 de julio. Estos son los bateadores que buscarán realizar el mayor número de cuadrangulares en la actividad que también se desarrollará en Denver:

Shohei Ohtani (Los Angeles Angels)

Juan Soto (Washington Nationals)

Trey Mancini (Baltimore Orioles)

Joey Gallo (Texas Rangers)

Matt Olson (Oakland Athletics)

Salvador Pérez (Kansas City Royals)

Pete Alonso (New York Mets)

Trevor Story (Colorado Rockies)

¿Quiénes participarán en el All-Star Game 2021?

Ahora que el 'All-Star" será en la altura de Denver, hay que anticipar batazos largos.

La última vez que el clásico se montó en el Coors Field en 1998, Alex Rodríguez y Roberto Alomar batearon jonrones para que la Liga Americana ganase 13-8, con Barry Bonds conectando un cuadrangular para la Liga Nacional. El equipo de la Americana empató el récord de carreras y hits (19), y los dos equipos fijaron un récord de anotaciones combinadas y empataron el récord de hits con 31.

Shohei Ohtani de Los Angeles Angels es el centro de la atención en esta oportunidad, por ser el primer pelotero que acude por su desempeño como lanzador y bateador.

Jacob deGrom de los Mets, el mejor lanzador de las mayores, se saltó el juego para descansar con miras a la segunda mitad de la campaña tras una lesión que le afectó durante los primeros tres meses.

La lista completa de jugadores que estarán en el All-Star Game 2021 es:

Equipo de la Liga Nacional:

Titulares:

1B: Freddie Freeman (Atlanta Braves); 2B: Adam Frazier (Pittsburgh Pirates); 3B: Nolan Arenado (St. Louis Cardinals); SS: Fernando Tatis Jr. (San Diego Padres); OF: Nick Castellanos (Cincinnati Reds); OF: Jesse Winker (Cincinnati Reds); OF: Manny Machado (San Diego Padres); C: Yadier Molina (St. Louis Cardinals);

Banca:

C: J.T. Realmuto (Philadelphia Phillies); 2B: Ozzie Albies (Atlanta Braves); 3B: Kris Bryant (Chicago Cubs); SS: Brandon Crawford (San Francisco Giants); 2B: Jake Cronenworth (San Diego Padres); 3B: Eduardo Escobar (Arizona Diamondbacks); 1B: Max Muncy (Los Angeles Dodgers); SS: Trea Turner (Washington Nationals); OF: Juan Soto (Washington Nationals); OF: Chris Taylor (Los Angeles Dodgers)

Equipo de la Liga Americana

Titulares:

C: Salvador Perez (Kansas City Royals); 1B: Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays); 2B: Marcus Semien (Toronto Blue Jays); 3B: Rafael Devers (Boston Red Sox); SS: Xander Bogaerts (Boston Red Sox); OF: Aaron Judge (New York Yankees); OF: Cedric Mullins (Baltimore Oriols); OF: Teoscar Hernández (Toronto Blue Jays); DH / P: Shohei Ohtani (Los Angeles Angels).

Banca:

C: Mike Zunino (Tampa Bay Rays); 2B: Whit Merrifield (Kansas City Royals); SS: Bo Bichette (Toronto Blue Jays); SS: Tim Anderson (Chicago White Sox)SS: Joey Wendle (Tampa Bay Rays); 1B: Matt Olson (Oakland Athletics); 3B: José Ramírez (Cleveland Indians); 1B: Jared Walsh (Los Angeles Angels); OF: Joey Gallo (Texas Rangers); OF: Adolis García (Texas Rangers); DH: J.D. Martinez (Boston Red Sox)DH: Nelson Cruz (Minnesota Twins).

Refuerzos para el All-Star Game 2021:

SS Tim Anderson (Chicago White Sox); P Chris Bassitt (Oakland Athletics); 2B Whit Merrifield (Kansas City Royals); SS Joey Wendle (Tampa Bay Rays); P Walker Buehler (Los Angeles Dodgers); 3B Justin Turner (Los Angeles Dodgers); C Yadier Molina (St. Louis Cardinals) P Freddy Peralta (Milwaukee Brewers); P Max Scherzer (Washington Nationals); P Taijuan Walker (New York Mets).

Horario y dónde ver el All-Star Game 2021

Horario y fecha: Martes 13 de julio, 18:30 horas

Martes 13 de julio, 18:30 horas Transmisión: ESPN, Fox Sports

