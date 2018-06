Alemania 1974; sin México, no fue lo mismo

No dejó de ser una Copa del Mundo, pero el hecho de que México no asistiera al Mundial de Alemania en 1974 influyó para que el interés del certamen no fuera el mismo de otras ediciones.

El Tricolor había hecho el ridículo en diciembre de 1973 en Haití, donde no logró el boleto al evento que se llevó a cabo en la que para entonces se llamaba Alemania Federal. Sin el equipo nacional en suelo germano, el Mundial no siempre fue la nota principal de deportes en EL INFORMADOR, habida cuenta de que los Charros de Jalisco estaban en plena campaña de la Liga Mexicana de Beisbol, y los equipos tapatíos jugaban partidos amistosos ante clubes internacionales.

En su portada del jueves 13 de junio, EL INFORMADOR considera que Brasil va por su cuarto título, debido a que es el campeón vigente. La misma nota da cuenta de que Alemania Federal es el favorito por Europa, para nombrar después a Italia, Yugoslavia, y hasta la cuarta posición aparece Holanda.

La edición de 1974 fue también la única posibilidad de ver en la misma Copa del Mundo a las dos Alemanias, la Federal y la Democrática, que además integraron el Grupo A y se enfrentaron en Hamburgo en el tercer duelo de ese sector. Fue además la primera gran sorpresa del evento, pues la RDA ganó 1-0 y relegó al segundo lugar del grupo a la RFA. La portada deportiva de este diario da cuenta de que el partido se había jugado bajo estrictas medidas de seguridad, por la amenaza de bomba en el estadio por parte de grupos terroristas.

Para entonces la primera página deportiva de este medio incluía al menos un par de fotos, en este caso ambas del Mundial y que aún se firmaban como Radiofoto de la UPI exclusiva para EL INFORMADOR.

Alemania 74 tuvo también la novedad de que tras la ronda de grupos no se jugaron Cuartos de Final, pues se formaron dos grupos con los clasificados de cada sector que se enfrentaron todos contra todos. El ganador de cada grupo clasificó a la Final y el segundo lugar al duelo por el tercer puesto.

En el Grupo A quedaron Holanda, Brasil, Alemania Democrática y Argentina, mientras que en el B, Alemania Federal se benefició de la derrota ante la otra Alemania, pues quedó enclavado con Polonia, Suecia y Yugoslavia.

El 8 de julio EL INFORMADOR titula Alemania Occidental conquistó la corona, y en la crónica da cuenta de que, pese a ser el anfitrión, el resultado fue una gran sorpresa, pues los holandeses eran los favoritos.

Pese a la ausencia del Tri, el futbol de la Naranja Mecánica terminó por atraer hacia el Mundial a los aficionados locales.

La maldición de Haití

Luego de asistir a todos los Mundiales tras la Segunda Guerra Mundial, México se topó de frente con una amarga realidad: no era el gigante que todo mundo en Concacaf suponía.

Haití y Trinidad y Tobago, dos escuadras que en aquel entonces no existían en el mapa futbolístico, eliminaron al Tri del Mundial de Alemania 1974.

El Premundial se jugó en Haití y sólo había un boleto para el área. México empezó mal y terminó mal. Empató con Guatemala y Honduras, goleó 8-0 a Antillas Holandesas y perdió 4-0 con Trinidad y Tobago para que, tras la victoria 1-0 sobre el local, la suerte estuviera echada. Terminó tercero del clasificatorio y escribió su primer gran página negra en las Eliminatorias.