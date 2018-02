Alanís ve fuerte a Chivas

No quieren apegarse a que les falta suerte. No ponen pretexto, pero el central Oswaldo Alanís aseguró que el funcionamiento que ha tenido Chivas no se refleja en los resultados ni en la tabla de posiciones en la Liga MX. El problema lo tienen claro al interior: la falta de contundencia ante el arco rival.

Reconoció estar “triste por eso, porque se hizo un buen funcionamiento (ante Pumas) y no se pudo sumar de tres. Se controló durante todo el partido, pero seguimos sin concretar. El funcionamiento va mejor, en todo, en lo defensivo y siempre pasan detalles como coincidencias, fortuna del rival y cosas así. Pero también se tienen errores como falta de contundencia y la falla del penal, pero Chivas da para más”.

El resultado ante Pumas le dejó un sabor amargo a Alanís, no solamente porque falló el penal que les pudo dar el triunfo, sino porque en las pocas ocasiones que fallan atrás les convierten y adelante por más que generan no las meten.

“En funcionamiento peleamos con uno de los que está arriba, entonces realmente ahí está la comprobación de que estamos en buenas cosas y trabajando muy bien. Afrontando esto de la mejor manera y trabajando es como se sale del problema”.

Todos hablan del partido ante el América, pero Alanís dice que el equipo está concentrado 100% en Cibao, cotejo que se jugará mañana en el estadio rojiblanco. La ida la ganó Chivas 2-0 y quieren asegurar el pase a Cuartos de Final de la Concachampions, para buscar el Mundial de Clubes.

“Vamos a pasar esa llave que no está asegurada ante Cibao, es importante hacer un buen partido. Estamos fuertes en lo mental, en el sentido de mejorar en lo futbolístico que es evidente en los últimos cinco partidos, porque hemos tenido mejor funcionamiento, pero lo malo es que no se gana”, destacó Alanís.

ACERCAMIENTO

De Anda, del interés del Rebaño

La idea de llevar a un Director Deportivo sigue latente en el Guadalajara y Francisco Gabriel de Anda es uno de los objetivos de Jorge Vergara y José Luis Higuera, reveló Heriberto Murrieta.“Francisco Gabriel de Anda es el único candidato para convertirse en el nuevo director deportivo del Guadalajara. Hay pláticas”, externó.