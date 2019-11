Alan Pulido dedica título de goleo a Jorge Vergara

La emoción y alegría de Alan Pulido por haber conseguido el título de goleo del Apertura 2019 para Chivas junto a Mauro Quiroga del Necaxa continúa, y el delantero agradeció a distintas personas su apoyo, pero confesó que este logro es dedicado especialmente a Jorge Vergara, quien falleció el pasado 15 de noviembre.

Mediante una carta en redes sociales, Pulido tuvo unas palabras para el exdueño del Rebaño: "Dedico este título en especial al señor Jorge Vergara Madrigal, que hace unos días se nos adelantó en el camino, por él estoy acá en Chivas y por él amo estos colores".

El tamaulipeco también reveló que tenía una cuenta pendiente con él: "Querido Jorge, donde quiera que estés, te acabo de cumplir una de las promesas que te hice y sé que tu fuiste parte de esto para que lo lograra, gracias por creer en mi y por confiar siempre en los mexicanos. Este título es para ti".

En el mismo texto, el atacante también agradeció a la afición del Rebaño, a su familia, así como a los cuerpos técnicos que lo han dirigido, aunque también reconoció que este logro lo cambiaría por una Liguilla para Chivas.

"Me siento muy contento por un logro más obtenido en mi carrera, era algo que siempre había soñado y trabajado y ahora lo he cumplido, fue una de las metas que me propuse al llegar a Chivas y gracias a Dios se ha dado, aunque la realidad cambiaría este título de goleo por estar en la Liguilla, porque para mi, siempre lo más importante será el equipo".

AJ