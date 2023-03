Ileana Salas confirmó la ruptura de su relación con Alan Pulido días después de que el jugador cumpliera 32 años.

A través de una serie de preguntas y respuestas en Instagram entre la joven y sus seguidores, fue que dio a conocer la noticia, e incluso se le escapó uno que otro detalle, donde dio a entender que él fue infiel.

"No tiene caso esconderlo cuando es evidente, muchos de ustedes me han mandado muchas pruebas de su comportamiento que lo hace obvio. Y creo que muchas mujeres sabían de la separación antes que yo misma (hay que tomar las cosas con humor)".

Finalmente, Ileana aseguró que Alan Pulido, ex de Chivas, es narcisista: "Estuve con un narcisista y no sé, pero creo que es tu caso también, ¿por qué los demás no se dan cuenta que lo es? Porque son personas muy simpáticas y muy carismáticas, pero siempre navegan tras sus máscaras, tratan de manipular las situaciones".

OF