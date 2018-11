Al Tri le hacen falta líderes

Jorge Valdano, voz autorizada en el futbol mundial, estuvo de visita en Guadalajara, donde aprovechó para hablar en una ponencia que tuvo y de paso señalar que el nuevo técnico de la Selección mexicana no necesariamente debe estar empapado de la idiosincrasia del jugador azteca.

“Yo creo que es uno de los valores que debería tener el elegido (identificarse con el futbol mexicano), en ningún caso lo meto entre los tres primeros. Creo que, entrenadores como (César Luis) Menotti que llegaron a México, en su momento con un desconocimiento del entorno, tuvieron una capacidad tremenda para aportar no sólo conocimiento, sino confianza para el entorno”.

Valdano mencionó que cuando se carece de conocimiento del entorno, se puede suplir con otras cualidades.

“En el mundo del futbol en general, sobrestimamos el valor de la experiencia, hay muchos entrenadores que llegaron a la mejor etapa de su carrera cuando más jóvenes eran, porque muchos suplen el desconocimiento con energía, entusiasmo, ilusión y todo eso tiene una capacidad de contagio tremenda. Por lo tanto, me parece importante conocer el ámbito del entorno, pero mucho más importante la inteligencia de la persona que llega porque en tiempo récord va a entender donde aterriza”.

- Tras la actualidad de la Selección mexicana. ¿considera usted que faltan líderes en el Tri?

- No lo tenemos en el ámbito político y cada vez es más difícil encontrarlo en el ámbito estrictamente futbolístico. Sencillamente cuando en un equipo falta un líder hay que contratarlo y esa figura es la del entrenador. Si ese déficit de verdad existe, cosa que no sé porque no tengo suficiente información sobre el futbol mexicano, entiendo que hará falta para compensarlo un entrenador que sea capaz de contagiar energía y confianza.





- Si pudiera escoger a Gerardo “Tata” Martino para alguna Selección, ya sea la de México o Argentina, ¿cuál sería?

- De escoger, lo escogería para mí. Soy argentino y aunque quiera mucho a México, las rayas albicelestes son mías y tengo, además, un gran aprecio por Martino en lo humano y deportivo. Para cualquiera de las dos Selecciones me parece una muy buena opción, así que el que se lo lleve me da la sensación de que va a estar en buenas manos.

- ¿Por qué México no ha podido llegar al quinto partido en Copas del Mundo?

- Hasta hoy sólo han sido campeones del mundo representantes del futbol sudamericano o europeo y tiene que haber una razón para ello, es más, el futbol europeo empieza a imponerse al futbol sudamericano, hace ya tres Mundiales que no es capaz de levantar una Copa del Mundo. Creo también que las grandes revoluciones se dan de una manera espontánea y gracias a generaciones inesperadas. Le ocurrió a Argentina con Kempes, Maradona y un muy buen grupo de jugadores que lo acompañaban. Ocurrió con España cuando hablaban del futuro con tanta incertidumbre como se habla hoy en México y que de pronto empezaron a ganar Copas de Europa y del Mundo, con una generación privilegiada, algo así como sacar la lotería. Que te salgan cinco o seis jugadores de primer nivel internacional. Teniendo en cuenta la pasión que hay en este país por el futbol eso va a ocurrir en cualquier momento y eso hay que saberlo aprovechar.

- ¿México debe regresar a competir en la Copa Libertadores y Copa América?

- Concacaf perjudica a México. Por eso entiendo que es tan importante que juegue la Copa América y que juegue la Copa Libertadores, porque eso ayudaría a romper lo que yo considero que es un círculo vicioso. (Tiene que volver a) las dos cosas. Al futbol mexicano le enriquece la Copa Libertadores y la Copa Libertadores enriquece al futbol mexicano. Los jugadores evolucionan a nivel de la competencia y a lo largo de América no hay en equipos, ninguna competencia más importante que la Copa Libertadores, creo que es crítico para el futbol mexicano, debería darle a esto una prioridad. Lo mismo aplica para la Copa América. Eso ayudaría a romper el círculo vicioso.