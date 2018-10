Aficionados muestran poco interés por amistoso del Tri ante Costa Rica

El partido de mañana entre la Selección mexicana y su similar de Costa Rica parece que no ha despertado el interés de los aficionados, pues aún hay entradas disponibles en prácticamente todas las zonas del Estadio Universitario de Nuevo León, sede del encuentro.

Hasta ayer, en el portal de Ticketmaster se podían adquirir entradas en casi todas las secciones del estadio casa de los Tigres, sin embargo, en la zona General Especial ya no había boletos disponibles. De esta manera, los aficionados que deseen asistir al México vs. Costa Rica en el “Volcán” y todavía no tengan entrada tendrán que desembolsar más de mil pesos por un lugar.

Por su parte, Tigres anunció en sus redes sociales que los aficionados también pueden acudir a las taquillas del estadio para adquirir su boleto, y compartió algunas fotografías de seguidores con sus entradas para disfrutar el juego de la Selección mexicana, que regresa a Monterrey después de ocho años de ausencia.

En tanto, el tricolor entrenó ayer en el Centro de Alto de Rendimiento y en su cuenta de Twitter publicó videos y fotografías de la sesión de trabajo dirigida por Ricardo Ferretti, como preparación para el duelo ante los ticos, primero de esta Fecha FIFA de octubre.

Raúl Jiménez sorprende con gol olímpico

Durante la práctica de ayer en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el delantero Raúl Jiménez causó sorpresa en redes sociales, mientras afinaba su técnica, al lucirse con un gol olímpico.

El momento fue grabado en video y difundido por las diferentes redes sociales de la Selección mexicana; el video registraba hasta ayer más de 30 mil vistas en Twitter.

Pese a que el jugador de los Wolves de la Liga Premier inglesa no es el cobrador de los tiros de esquina, los fanáticos pidieron en el video que lo intente durante esta Fecha FIFA.

Brasil, descartado para enfrentar al Tri

La Confederación Brasileña de Futbol hizo oficial que el pentacampeón del mundo jugará la Fecha FIFA de noviembre próximo en Europa, por lo que ha quedado descartada la posibilidad de enfrentar a la Selección mexicana.

El conjunto brasileño se medirá a Uruguay, el 16 de noviembre, en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra.

Se había manejado la opción de que brasileños y mexicanos se midieran en noviembre, pero el Tricolor no tiene planeado ir al Viejo Continente, ya que sus opciones son Sudamérica y Centroamérica.

Argentina, Perú y Honduras son las opciones para el representativo mexicano.