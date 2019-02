Acusan de corrupción al técnico Juan Carlos Osorio

El representante de jugadores, el paraguayo Miguel González Zelada, acusó al técnico colombiano Juan Carlos Osorio de haberle pedido una comisión por el traspaso del futbolista Pablo Zeballos al Atlético Nacional en 2014.

"Ellos, para que salga a la venta, me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que si no firmaba algún documento no iba a hacerse la venta"

"Juan Carlos Osorio es un hombre muy hábil, se muere por el dinero y manda a su representante, Rubén Caicedo. Habían pactado en tres millones de dólares la venta y se hizo solamente en un millón y medio de dólares, entonces ellos, para que salga a la venta, me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que si no firmaba algún documento no iba a hacerse la venta", aseguró.

En declaraciones a la cadena ESPN, el "guaraní" explicó que firmó un documento en el que se comprometió a darle ese dinero que se le pidió, pero sin ningún valor oficial ante ninguna instancia.

"Firmé un documento por 450 mil dólares que yo les iba a traspasar, pero que ese documento no tenía ningún valor comercial ante la FIFA, ante la justicia civil de ningún país, ante el TAS", aseveró.

Explicó que hubo un juicio en el que le reclamaron dicha cantidad, pero al no conseguir nada "me amenazaron de muerte, me hicieron pasar de lo peor".

"(Osorio) me pidió dinero personalmente, vino dos veces a Paraguay, se sentó conmigo, me pidió dinero; cuando empezó a apretar, le seguí el juego y terminé ganando. Les puse que ese documento no tenía valor comercial, era un documento nulo, pero como son corruptos aceptaron", estableció.

"Vamos a presentar una demanda a la FIFA para pedir la inhabilitación de por vida de Juan Carlos Osorio y un monto de resarcimiento"

Explicó que presentarán una demanda ante la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), en la que solicitará la suspensión de por vida del ex técnico de la Selección mexicana de futbol. "Vamos a presentar una demanda a la FIFA para pedir la inhabilitación de por vida de Juan Carlos Osorio y un monto de resarcimiento", acotó.

Afirmó que Osorio buscó hacer algo similar cuando dirigió al Sao Paulo de Brasil, cuando buscó hacerse de los servicios del jugador Julián Benítez.

"Me dijo que iba a dirigir Sao Paulo, que yo tenía un jugador en Olimpia que se llama Julián Benítez, me dijo que lo iba a llevar, que íbamos a ganar 250 mil dólares, pero yo con delincuentes no hago negocios", acotó.

Juan Carlos Osorio en problemas:

-Osorio y su agente le pidieron $450,000 dólares al representante @gonzalezzelada por llevar un jugador a A. Nacional

La próxima semana este agente pedirá la inhabilitación de Osorio para que ya no pueda asumir cargos como entrenador. pic.twitter.com/jBeC5kCDWD — Alberto... (@elizalde_ec) 18 de febrero de 2019

"Cuando me enteré que venía como técnico a la selección paraguaya entonces dije que les iba a ser la vida imposible, porque estos criminales no pueden estar en el futbol nunca. La justicia me absolvió totalmente de la causa diciendo que una persona no puede apropiarse de un dinero que nunca recibió".

Asimismo, comentó que habló con directivos del futbol paraguayo para advertirle el tipo de persona que es Osorio, quien, aseguró, se fue de la selección "guaraní" por cuestiones de dinero.

"Si uno no pone dinero te hacen la vida imposible. Puedo asegurar que esa es la causa principal por la cual ha renunciado y ha dicho supuestamente que es una cuestión familiar la de su retirada de la selección paraguaya", sentenció.

JM