El tenista Novak Djokovic, número uno mundial, resistió sus dolores abdominales y ganó este domingo a Milos Raonic en su duelo de octavos de final del Abierto de Australia y avanzar así a cuartos.

Casi todas las miradas en esta séptima jornada del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, estaban dirigidas a Djokovic, cuya presencia en el partido estaba en duda por la lesión que estuvo a punto de hacerle abandonar en la tercera ronda.

La estrella serbia, defensor del título en Melbourne, pudo finalmente saltar a la pista y ganó a Raonic, decimocuarto jugador mundial, en cuatro sets, por 7-6 (7/4), 4-6, 6-1 y 6-4.

Consiguió así citarse para cuartos, el martes, con el alemán Alexander Zverev, séptimo del ránking ATP y que derrotó al serbio Dusan Lajovic (27º) por 6-4, 7-6 (7/5) y 6-3.

Djokovic admitió que su preparación para el partido de este domingo estuvo muy marcada por su lesión.

"No me he preparado de verdad para este partido. Utilicé cada hora para intentar recuperarme, para estar en condiciones de jugar", explicó el jugador de Belgrado.

"En cualquier otro torneo que no fuera del Grand Slam me hubiera declarado baja. Aquí quiero esforzarme al máximo para recuperarme y tratar de saltar a la pista. Hoy, antes del final del calentamiento, tres horas antes de entrar en la pista, todavía no sabía si iba a jugar o no", añadió el hombre que aspira a un noveno título en el Abierto de Australia.

Djokovic empezó ya a pensar en el duelo ante Zverev y reveló que el alemán también tiene problemas físicos.

"Tenemos un poco la misma lesión, solo que en su caso es en el otro lado. Ayer (sábado) bromeábamos, nos decíamos que si teníamos que enfrentarnos en cuartos jugaríamos sin saques", afirmó Djokovic.

A sus 33 años, Djokovic ganó su partido número 300 del Grand Slam. Solo le supera un hombre, Roger Federer, que ganó 362.

Dominic Thiem y Garbiñe Muguruza se despiden

El que no podrá estar en cuartos de final es el número tres mundial, Dominic Thiem, que había sufrido un gran desgaste físico en la ronda anterior ante Nick Kyrgios y que se estrelló este domingo en octavos ante el búlgaro Grigor Dimitrov (21º) por 6-4, 6-4 y 6-0.

"Ha sido una combinación de pequeños problemas físicos, además de que tuve un mal día y de que él es un muy buen jugador. No quiero decir más sobre los problemas físicos, no quiero buscar excusas. Pero la verdad es que no soy una máquina. A veces me gustaría serlo", comentó Thiem tras la derrota.

En la siguiente ronda, el búlgaro se enfrentará al cabeza de serie nº 114, el ruso Aslan Karatsev, que juega su primer Grand Slam, y que ganó en octavos al canadiense Felix Auger-Aliassime (nº 19), por 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4.

En el cuadro femenino, la japonesa Naomi Osaka, tercera jugadora mundial, estuvo al borde de la eliminación y levantó dos bolas de partido, antes de poder vencer a la española Garbiñe Muguruza (14ª del ránking WTA y vigente subcampeona del torneo) por 4-6, 6-4 y 7-5.

"Nunca es una buena sensación perder un partido que sientes que podrías haber cambiado en un segundo. Pero salí de la cancha con una buena sensación", se consoló Muguruza tras la derrota.

Osaka se enfrentará en los cuartos de final a la taiwanesa Hsieh Su-Wei (71ª), quien avanzó por primera vez a esta fase del torneo en un Grand Slam a sus 35 años.

Hsieh Su-Wei superó a la checa Marketa Vondrousova (20ª) en los octavos, por 6-4 y 6-2.

Por su parte, la rumana Simona Halep, número dos mundial, remontó en octavos para terminar ganando a la joven polaca Iga Swiatek (17ª) por 3-6, 6-1 y 6-4.

En cuartos, Halep protagonizará un duelo estelar contra Serena Williams, número 11 mundial y de 39 años, que ganó 6-4, 2-6 y 6-4 a la bielorrusa Aryna Sabalenka (7ª).

Sigue por lo tanto adelante con su objetivo de conquistar un 24º título del Grand Slam y alcanzar el récord establecido en los años 1960-1970 por la australiana Margaret Court.

