AKRON WTA Finals: Garbiñe Muguruza se corona en el torneo

Compitió contra las mejores del mundo y al final, el título de campeona de las AKRON WTA Finals fue para la española Garbiñe Muguruza que, una vez más durante el desarrollo del torneo, se llevó el triunfo ante la estonia, Anett Kontaveit.

Durante el segundo set, cuando el juego estaba 6-5 con triple "match point" para la española, la pelota del servicio de Kontaveit terminó en la red. Muguruza se desplomó de felicidad sobre la cancha del estadio AKRON. La canción “Bamboleo” del grupo español "Gipsy Kings" empezó a sonar en el inmueble y el público se rindió en un cálido aplauso ante la reina del torneo.

Garbiñe Muguruza se llevó el título y los nada despreciables cinco millones de dólares que estaban en juego, en un encuentro que duró una hora y 39 minutos en solo dos sets (6-3, 7-5).

Aunque partía como favorita de muchos, Anett Kontaveit fue incapaz de descifrar los movimientos de su rival. Durante el primer episodio opuso poca resistencia y Muguruza se llevó el set con un marcador de 6-3 que hacía recordar su primer enfrentamiento durante la fase de grupos del torneo.

Kontaveit fue víctima de sus propios errores pues cuando tuvo el marcador a su favor durante el segundo set, no fue capaz de concretar la hazaña y terminó con la victoria definitiva para le española.

La flamante campeona subió al podio para recibir el trofeo, pero antes ofreció unas palabras ante un público que se maravilló cuando decidió comenzar a hablar en español.

Primero agradeció a su equipo que “estuvo conmigo el día de hoy, sufriendo y llorando, sonriendo. Lo hemos conseguido”, después a la afición “al público que me ha dado la vida aquí. No sé qué tiene México que me emociono… Así que muchas gracias por venir. Gracias a AKRON, a la WTA por todo el esfuerzo, a los voluntarios…”

Inmediatamente después recibió su premio para ser sorprendida por una lluvia de confeti a la que acompañó la letra de “Guadalajara, Guadalajara” interpretada por el mariachi que se encontraba en la cancha.

La fiesta de tenis de Guadalajara tuvo el final que el público esperaba. Después de 10 días de torneo y con más de 70 mil asistentes, hubo un final feliz. Muguruza se va como campeona, pero el resto se van felices de la experiencia que solo la “perla tapatía” podía brindarles y con la promesa de volver a brillar en estas canchas.

JL