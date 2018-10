A Leones Negros le ha faltado actitud: Castellanos

Luego del irregular torneo que han tenido los Leones Negros de la UdeG, el presidente del equipo melenudo, Alberto Castellanos, fue claro al reconocer que al conjunto universitario le han faltado hambre y actitud para afrontar el Apertura 2018 en el Ascenso MX.

El dirigente de los tapatíos aseguró que el equipo se ha mostrado displicente en muchas ocasiones, contrario a lo que se vio durante el certamen pasado.

“Falta actitud, en eso resumo todo. El torneo pasado tuvimos las ganas, la determinación para ir y buscar cada uno de los resultados y ahora no, nos ha hecho falta hambre, pareciera que hubiéramos quedado campeones pero no ganamos nada a pesar de haber llegado a la Final y a veces la actitud me parece displicente”.

Castellanos Gutiérrez agregó que a Leones Negros no ha podido aprovechar las oportunidades, aunque reconoce que aún existe la posibilidad de entrar a la Liguilla.

“Este torneo ha sido difícil, lamentablemente, fuera de cualquier presupuesto que pudiéramos haber tenido, pero la bondad del torneo hace que todavía estemos ahí a dos puntos con tres partidos por jugarse y en teoría con un calendario a modo, peor no ha sido suficiente, contrario a lo del torneo anterior, ahora no hemos aprovechado las oportunidades que nos ha dado el torneo”.

Reinauguran tienda oficial

Este miércoles, los jugadores, directivos y el director técnico de los Leones Negros, Jorge Dávalos, estuvieron presentes en la reinauguración de la tienda oficial del equipo, la cual se ubica en la calle Escorza y en la que se podrán adquirir todos los artículos del equipo, además de boletos.

RR