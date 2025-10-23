Continúa la actividad del futbol internacional y mexicano este jueves 23 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 23 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

Venados vs Tampico Madero | 19:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy jueves 23 de octubre de 2025 – Copa Libertadores EN VIVO

LDU Quito vs Palmeiras | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy jueves 23 de octubre de 2025 – Copa Sudamericana EN VIVO

U de Chile vs Lanús | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy jueves 23 de octubre de 2025 – Europa League EN VIVO

Genk vs Real Betis | 10:45 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |

Feyenoord vs Panathinaikos | 10:45 horas | Disney+ Premium |

SC Braga vs Crvena Zvezda | 10:45 horas | Disney+ Premium |

O. Lyonnais vs FC Basel | 10:45 horas | FOX Sports Premium, Amazon Prime Video |

FCSB vs Bologna | 10:45 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

Fenerbahçe vs Stuttgart | 10:45 horas | Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN 2 |

Go Ahead Eagles vs Aston Villa | 10:45 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports |

Red Bull Salzburg vs Ferencvaros | 10:45 horas | Fox Sports App |

SK Brann vs Rangers FC | 10:45 horas | Disney+ Premium |

Celta vs Nice | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

AS Roma vs Viktoria Plzen | 13:00 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

Freiburg vs Utrecht | 13:00 horas | FOX Sports Premium, Amazon Prime Video |

Celtic FC vs Sturm Graz | 13:00 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |

Lille vs PAOK FC | 13:00 horas | Disney+ Premium |

Malmö FF vs GNK Dinamo Zagreb | 13:00 horas | Fox Sports App |

Nottingham Forest vs FC Porto | 13:00 horas | ViX Premium, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Maccabi Tel Aviv FC vs FC Midtjylland | 13:00 horas | Disney+ Premium |

Young Boys vs PFC Ludogorets | 13:00 horas | Fox Sports App |

Partidos hoy jueves 23 de octubre de 2025 – Conference League EN VIVO

Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa | 10:45 horas | Fox Sports App |

Rapid Wien vs Fiorentina | 10:45 horas | Disney+ Premium |

HNK Rijeka vs Sparta Praha | 10:45 horas | Fox Sports App |

Breidablik UBK vs KuPS | 10:45 horas | Disney+ Premium |

AEK FC vs Aberdeen | 10:45 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports 3 |

KF Shkendija vs Shelbourne FC | 10:45 horas | Fox Sports App |

Strasbourg Alsace vs Jagiellonia Bialystok | 10:45 horas | Disney+ Premium |

BK Häcken vs Rayo Vallecano | 10:45 horas | Disney+ Premium |

FC Drita vs AC Omonia | 10:45 horas | Disney+ Premium |

AZ Alkmaar vs Slovan Bratislava | 13:00 horas | Disney+ Premium |

Mainz 05 vs Zrinjski Mostar | 13:00 horas | Fox Sports App |

Crystal Palace vs AEK Larnaca | 13:00 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports 3 |

Lincoln Red Imps vs Lech Poznan | 13:00 horas | Fox Sports App |

Shamrock Rovers vs NK Celje | 13:00 horas | Fox Sports App |

Sigma Olomouc vs Raków Częstochowa | 13:00 horas | Disney+ Premium |

FCU Craiova 1948 vs FC Noah | 13:00 horas | Fox Sports App |

Hamrun Spartans vs Lausanne Sport | 13:00 horas | Disney+ Premium |

Samsunspor vs Dynamo Kyiv | 13:00 horas | Disney+ Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

