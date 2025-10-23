Jueves, 23 de Octubre 2025

Futbol hoy 23 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol internacional y mexicano este jueves 23 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 23 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Venados vs Tampico Madero | 19:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy jueves 23 de octubre de 2025 – Copa Libertadores EN VIVO

  • LDU Quito vs Palmeiras | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Partidos hoy jueves 23 de octubre de 2025 – Copa Sudamericana EN VIVO
  • U de Chile vs Lanús | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Partidos hoy jueves 23 de octubre de 2025 – Europa League EN VIVO
  • Genk vs Real Betis | 10:45 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Feyenoord vs Panathinaikos | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • SC Braga vs Crvena Zvezda | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • O. Lyonnais vs FC Basel | 10:45 horas | FOX Sports Premium, Amazon Prime Video |
  • FCSB vs Bologna | 10:45 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |
  • Fenerbahçe vs Stuttgart | 10:45 horas | Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN 2 |
  • Go Ahead Eagles vs Aston Villa | 10:45 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports |
  • Red Bull Salzburg vs Ferencvaros | 10:45 horas | Fox Sports App |
  • SK Brann vs Rangers FC | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • Celta vs Nice | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • AS Roma vs Viktoria Plzen | 13:00 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |
  • Freiburg vs Utrecht | 13:00 horas | FOX Sports Premium, Amazon Prime Video |
  • Celtic FC vs Sturm Graz | 13:00 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Lille vs PAOK FC | 13:00 horas | Disney+ Premium |
  • Malmö FF vs GNK Dinamo Zagreb | 13:00 horas | Fox Sports App |
  • Nottingham Forest vs FC Porto | 13:00 horas | ViX Premium, Amazon Prime Video, FOX Sports |
  • Maccabi Tel Aviv FC vs FC Midtjylland | 13:00 horas | Disney+ Premium |
  • Young Boys vs PFC Ludogorets | 13:00 horas | Fox Sports App |

Partidos hoy jueves 23 de octubre de 2025 – Conference League EN VIVO

  • Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa | 10:45 horas | Fox Sports App |
  • Rapid Wien vs Fiorentina | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • HNK Rijeka vs Sparta Praha | 10:45 horas | Fox Sports App |
  • Breidablik UBK vs KuPS | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • AEK FC vs Aberdeen | 10:45 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports 3 |
  • KF Shkendija vs Shelbourne FC | 10:45 horas | Fox Sports App |
  • Strasbourg Alsace vs Jagiellonia Bialystok | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • BK Häcken vs Rayo Vallecano | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • FC Drita vs AC Omonia | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • AZ Alkmaar vs Slovan Bratislava | 13:00 horas | Disney+ Premium |
  • Mainz 05 vs Zrinjski Mostar | 13:00 horas | Fox Sports App |
  • Crystal Palace vs AEK Larnaca | 13:00 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports 3 |
  • Lincoln Red Imps vs Lech Poznan | 13:00 horas | Fox Sports App |
  • Shamrock Rovers vs NK Celje | 13:00 horas | Fox Sports App |
  • Sigma Olomouc vs Raków Częstochowa | 13:00 horas | Disney+ Premium |
  • FCU Craiova 1948 vs FC Noah | 13:00 horas | Fox Sports App |
  • Hamrun Spartans vs Lausanne Sport | 13:00 horas | Disney+ Premium |
  • Samsunspor vs Dynamo Kyiv | 13:00 horas | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

