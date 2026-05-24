5 lugares para ver la final Pumas vs Cruz Azul en CDMX si no conseguiste boletos

La Ciudad de México se prepara para vivir una de las finales más esperadas de la Liga MX: Pumas contra Cruz Azul.

Aunque el Estadio Olímpico Universitario será el epicentro de la emoción este domingo 24 de mayo de 2026 a las 19:00 hrs, con un marcador global que aún se mantiene en 0-0, sabemos que no todos lograron conseguir boletos para presenciar este vibrante encuentro en vivo.

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Pero no te preocupes, la CDMX es un hervidero de emociones cuando se trata de futbol, y hay lugares que elevan la experiencia de ver un partido a otro nivel. Aquí te presentamos una selección de restaurantes y bares que no solo transmiten los encuentros, sino que ofrecen ambientes únicos, excelente comida y bebidas para que disfrutes cada gol como si estuvieras en el estadio.

Buffalo Wild Wings

Si eres de los que disfrutan de unas buenas alitas y una cerveza fría mientras ves el partido, Buffalo Wild Wings es una de las mejores opciones.

Este bar deportivo cuenta con una amplia variedad de sucursales dentro de la Ciudad de México y es conocido por ofrecer promociones especiales durante eventos deportivos importantes.

Es el lugar ideal para sumergirte en la atmósfera futbolera y compartir la pasión con otros aficionados.

Alboa

Para una experiencia visual inigualable, Alboa se destaca por tener los videowalls más grandes de América Latina, lo que lo ha convertido en uno de los sport bars preferidos por los aficionados al mundo del deporte.

Pero Alboa no es solo pantallas; también podrás disfrutar de boliche, juegos de mesa, torneos de futbolito, billar, participar en quinielas y, por supuesto, ver los partidos en sus megapantallas full HD.

Además, ofrecen un desayuno buffet para aquellos que quieran empezar el día con energía antes del gran partido.

Sports & Chips

Ubicado en el sur de la ciudad, Sports & Chips se ha consolidado como uno de los lugares favoritos por la experiencia tan completa que brinda.

Aquí no sólo puedes asistir a ver deportes, sino que también puedes participar en sus diferentes activaciones, lo que añade un toque extra de diversión a la experiencia de ver la final.

Es un espacio dinámico donde la emoción del futbol se combina con entretenimiento variado.

Twin Peaks

Twin Peaks sabe cómo ponerle emoción a cada uno de sus platillos, y sus instalaciones se convierten en un centro de convivencia perfecto para que familias y amigos se reúnan a ver sus partidos favoritos, sea el deporte que sea.

En su menú, encontrarás opciones clásicas y deliciosas como hamburguesas, alitas, tacos y papas, ideales para acompañar la intensidad de la final entre Pumas y Cruz Azul.

Es un lugar diseñado para disfrutar en compañía.

Wings Army

Otra de las cadenas de alitas más conocidas en la ciudad es Wings Army, famosa por la dedicación, sabor y preparación que le ponen a sus boneless y alitas.

Dentro de sus instalaciones, encontrarás pantallas donde podrás disfrutar toda la emoción de la final de la Liga MX.

Es una opción confiable y deliciosa para aquellos que buscan un ambiente casual y lleno de sabor para vivir la pasión del futbol.

Así que, si no conseguiste boletos para el Estadio Olímpico Universitario, no te desanimes. La CDMX te ofrece excelentes alternativas para que no te pierdas ni un solo instante del “Clásico de la Obsesión”, la final Pumas vs Cruz Azul.

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