Un hombre abrió fuego en la noche del sábado contra una fiesta por el Día de la Independencia de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York. Tras el ataque, el hombre hirió a ocho personas, entre ellas 4 menores de edad, informó este domingo la Policía.

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El hombre, que no ha sido identificado, disparó varias veces hacia el interior del patio de una vivienda mientras una familia festejaba la fecha con una barbacoa, dijo a la prensa la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch. Los agentes que acudieron al lugar alrededor de las 22:35 hora local (2:35 GMT) encontraron a ocho personas con heridas de bala: cuatro niños de 6, 7, 12 y 14 años, dos mujeres de 21 y 25 años y dos hombres de 33 y 37 años.

La mujer de 21 años y el hombre de 33 recibieron disparos en el pecho; el menor de 6 fue alcanzado en el abdomen y los otros tres niños sufrieron heridas de bala en la pierna o el muslo, detalló el NYPD. La víctima de 21 años se encuentra en estado crítico, mientras que el resto permanece estable.

El hombre huyó del lugar de los hechos

El sospechoso estaba vestido completamente de negro con la cara cubierta por un pasamontañas y, después de disparar, huyó a pie. En el lugar de los hechos se recuperó un arma de fuego TEC-9 con cargador extendido, así como 10 casquillos percutidos, agregó la Policía.

Aunque las autoridades no han revelado de momento los nombres de las víctimas ni han confirmado el motivo del tiroteo, Tisch indicó que no hubo indicios de discusiones o altercados en la barbacoa previos al ataque.

“No hay lugar para este tipo de violencia en nuestra ciudad”. "No la toleraremos y la combatiremos con todas las herramientas a nuestro alcance", afirmó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. En Estados Unidos, un país donde el porte de armas está ampliamente extendido, es usual que se produzcan tiroteos durante los festivos. Informes de organizaciones como Gun Violence Archive muestran picos alrededor de fechas como el 4 de julio o el Día de Acción de Gracias.

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En vísperas del festejo del 4 de julio se registró un tiroteo

El pasado viernes, al inicio del puente por el 4 de julio, dos personas murieron y al menos otra resultó herida tras un tiroteo entre dos grupos en el centro comercial Fairlane Town Center de Dearborn, Michigan, según las fuerzas del orden. “Al parecer, no se trató de un acto de violencia al azar; el incidente involucró a dos grupos que se conocían y se encontraron en el centro comercial”. "Se inició una pelea que escaló hasta convertirse en un tiroteo", indicó a la prensa el jefe de policía de Dearborn, Issa Shahin.

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AS