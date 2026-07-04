Brasil y Noruega se juegan este domingo un lugar en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Estadio de Nueva York/Nueva Jersey recibirá un duelo de eliminación directa entre una selección brasileña golpeada por las lesiones y un conjunto noruego que busca firmar la mejor actuación de su historia en el torneo.

El encuentro presenta un contraste de escenarios para ambos equipos y también estará marcado por las altas temperaturas previstas en Nueva Jersey. En esta nota te contamos cómo llegan las dos selecciones, qué está en juego y los factores que podrían influir en el desarrollo del partido.

¿Cómo llegan Brasil y Noruega?

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega a esta instancia tras conseguir una importante remontada ante Japón en los dieciseisavos de final. Pero no todo será fácil para la Selección de Brasil, que para esta nueva ronda enfrenta serios problemas físicos. A las ausencias previas de Neymar y Wesley, se suman las bajas de Lucas Paquetá, quien sufrió un pinchazo en el muslo izquierdo ante los nipones, y Raphinha, lesionado del muslo derecho desde el 19 de junio frente a Haití. Aunque el jugador del Barcelona ya pisó el césped, no será arriesgado y solo reaparecería en unos eventuales cuartos de final contra Inglaterra o México. Ante este panorama, el estratega italiano mantendrá a Rayan en el once titular y evalúa opciones como Danilo Santos, Gabriel Martinelli o incluso la inclusión de Endrick para el mediocampo y ataque. La ofensiva recaerá en Vinícius Júnior, quien registra cuatro goles y una asistencia, junto a Matheus Cunha.

Por su parte, Noruega aterriza en los octavos de final con la confianza intacta y un registro histórico a su favor: en cuatro enfrentamientos previos contra Brasil, los europeos suman dos victorias y dos empates, manteniéndose invictos. En su regreso a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, el equipo nórdico superó a Costa de Marfil en la ronda anterior gracias a una anotación en el minuto 86 de Erling Haaland. El delantero del Manchester City acumula cinco tantos en el torneo y lidera un ataque complementado por Antonio Nusa y Alexander Sorloth. Además, cuentan con una defensa sólida y con capacidad goleadora, demostrada por los tantos de Marcus Pedersen y Leo Ostigard. El portero Ørjan Nyland ha dejado claro que el equipo confía en sus capacidades para derrotar a los sudamericanos y avanzar por primera vez en la historia a los cuartos de final.

Dónde ver EN VIVO el partido Brasil vs Noruega - Octavos de Final del Mundial 2026

Nueva Jersey albergará el enfrentamiento entre Brasil y Noruega por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey a las 14:00 horas , donde ambas selecciones buscarán asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo.

Los aficionados en México podrán seguir todas las acciones de este encuentro a través de una plataforma de streaming, que transmitirá en exclusiva este duelo de eliminación directa.

Fecha y hora: Domingo 5 de julio, 14:00 horas

Domingo 5 de julio, 14:00 horas Estadio: Nueva York/Nueva Jersey

Nueva York/Nueva Jersey Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Alineaciones probables

Brasil: Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo; Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos (o Gabriel Martinelli); Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha.

Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo; Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos (o Gabriel Martinelli); Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha. Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Oscar Bobb, Antonio Nusa y Erling Haaland.

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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