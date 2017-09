Que no aúllen los Lobos

Una semana después de que la Liga MX se paralizara debido al sismo que sacudió al país, la pelota volverá a rodar y el encargado de abrir el telón será el Club Deportivo Guadalajara, quien este martes recibirá a los recién ascendidos Lobos BUAP.

Será a las 19:06 horas cuando suene el silbatazo inicial para que el Rebaño y el cuadro licántropo se enfrenten en un duelo donde ambos tienen demasiado en juego, pues mientras los poblanos buscan retomar el buen paso que tuvieron al inicio del torneo, los rojiblancos precisan de un nuevo triunfo que los haga meterse con fuerza a la pelea por puestos de Liguilla.

El Guadalajara llega a este encuentro quizá en su mejor momento del torneo, pues luego de que tardaran ocho jornadas para conseguir su primer triunfo, el campeón del futbol mexicano ya hiló dos fechas consecutivas sumando unidades y anotando.

Incluso en cuestión de funcionamiento el Rebaño parece que de a poco está volviendo a su mejor versión, ya que frente a Pachuca ofrecieron un primer tiempo de ensueño que coronaron con tres goles. Contra Pumas, a pesar del empate, fueron amplios dominadores del partido.

Elementos como el delantero Ángel Zaldívar aseguraron que durante la pausa que tuvo la Liga aprovecharon para pulir algunos detalles que Chivas necesitaba mejorar para levantar el vuelo en el torneo. Uno de los puntos a mejorar era la definición frente al arco. Ahora, contra los Lobos, el cuadro tapatío deberá demostrar que estos trabajos correctivos rindieron frutos.

Pero no será una encomienda sencilla, pues frente a ellos tendrán a un equipo con ganas de quedarse en el máximo circuito del futbol mexicano y que recién se ha reencontrado con el triunfo.

Luego de una mala racha de cinco partidos sin victoria, los dirigidos por Rafael Puente Jr. lograron imponerse a los Tiburones Rojos del Veracruz en el mismísimo puerto jarocho. Ahora buscarán repetir la hombrada pero en territorio jalisciense.

Una estadística a favor de los licántropos en esta visita al Guadalajara, es que son uno de los equipos más goleadores del torneo, pues con 16 dianas a su favor, sólo están por debajo de Monterrey y Tigres, quienes con 18 goles comandan la Liga como las mejores ofensivas.

Por fortuna para el Rebaño el hombre más temible en el ataque de Lobos no estará para este compromiso, pues Julián Quiñones, quien ha marcado seis tantos en el actual torneo, ha sido separado del equipo por “no cumplir con el perfil exigido” de la institución poblana. Habrá que esperar para ver si Chivas logra sacar provecho de esta situación.

EL RIVAL POR:

Sergio Lugo

CÓMO JUEGA

Es un equipo en construcción que genera muchas dudas y que le va a costar mucho en este primer año. Me parece que les faltaron muchas cosas para armarse de manera correcta de acuerdo a lo que van a pelear.

VIRTUDES

Tienen una idea y un esquema muy claro, saben a lo que juegan y difícilmente modifican, necesitan ir perdiendo para romper su línea de cinco zagueros. Tienen una alineación base y eso les da consistencia. Es un equipo que si lo subestimas, te lastima.

DEBILIDADES

Cuando a este equipo lo nulificas en su contragolpe, difícilmente te hace daño. Es un equipo que cuando es bien marcado no tiene mucho desequilibrio, menos ahora que no tienen a Julián Quiñones, que era el hombre diferente de su ataque, pierden no sólo a su mejor atacante sino a su goleador, y eso no es poca cosa.

QUÉ PARTIDO PODRÍAMOS VER

Vamos a ver a Chivas tratando de atacar, de hacerle daño por los costados, y a unos Lobos tratando de cazar en el contragolpe al Guadalajara. Si Chivas es capaz de hacer un gol en los primeros 20 minutos, se le va a facilitar el encuentro porque Lobos no tiene capacidad de respuesta.