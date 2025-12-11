Virgen de Guadalupe: Esta es la verdad sobre el origen, según la UNAM

El origen del culto a la virgen de Guadalupe, considerada la “Patrona de toda América Latina” se remonta a1531, diez años después de la conquista de la ciudad de México, cuando el encuentro de Juan Diego con la "Guadalupana" ocurre en el cerro del Tepeyac.

El relato original

Una madrugada, cuándo Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un joven azteca convertido al cristianismo, escuchó la voz de una dama mientras este iba de camino a sus clases de catecismo.

“ Mi Juanito, mi Juan Dieguito ” escucho el joven mientras caminaba, de inmediato buscó el origen de la voz y subió a la cima del cerro, allí entre “flechas de luz” y unas vestiduras que “resplandecían como el sol”, se encontraba una doncella de pie.

Ella se presentó como la Virgen María y le pido al joven que fuera donde el Obispo de México, con el misionero franciscano Fray Juan de Zumárraga para que este le erija " una casita sagrada ” y a cambio le prometió gloria y riqueza.

Al principio el Fraile no cree al joven Diego, quien al día siguiente volvió a hablar con la virgen para pedirle que de alguna forma le ayudara a probar ante Zumárraga que era la madre de Dios y que era su voluntad que se le dedicará un templo.

La virgen en respuesta, envió al joven a la cumbre del cerro a recoger rosas de Castilla, cuando Juan llegó se sorprendió por la abundancia de las flores aun en pleno diciembre, las juntó en su tilma y regreso con el Fray.

Estando ya con el obispo, Juan Diego dejó caer las rosas , pero nadie esperaba lo que vieron después, en la propia milpa, la imagen de la virgen estaba impresa, siendo este el origen de lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe con los característicos rasgos indígenas.

Representación de la Virgen de Guadalupe en el Nican Mopohua. PUBLIC LIBRARY OF NEW YORK

El Fraile, se dio cuenta de su error al no confiar en las palabras de Juan Diego y peregrino por toda la ciudad con la tilma en la que quedó plasmado el retrato de la Virgen. Así los habitantes pudieron conocer esta “ preciosa y amada imagen ".

Desde entonces la ciudad de México reconoció a la figura y la continuo venerando cada 12 de diciembre.

La leyenda en España y la verdad según la UNAM

"Por años, ‘aparicionistas’ y ‘antiaparicionistas’ han debatido sobre la verdad histórica de estos hechos, han aportado argumentos y contraargumentos, presentado pruebas y descalificándolas, sin llegar a conclusiones aceptadas por todos. Mi intención no es entrar en esta discusión, sino reconstruir los hechos con base en las fuentes históricas disponibles" declara Wobeser, Gisela von, autora de la investigación presentada por la UNAM.

"El culto a la virgen de Guadalupe tiene su origen remoto en un santuario prehispánico situado en el cerro del Tepeyac, al norte de la ciudad de México, dedicado a la diosa Tonantzin. Hacia 1525, el santuario fue convertido por los frailes evangelizadores en una ermita católica, dedicada a la virgen María.

Para dar culto a ésta última, los frailes colocaron en ella una pintura de la Virgen como Inmaculada Concepción, realizada por un indio de nombre Marcos, y a la que pronto se atribuyeron poderes milagrosos.

Durante las primeras décadas la ermita fue visitada principalmente por indígenas, pero a mediados del siglo XVII, el culto a la virgen del Tepeyac se extendió a todos los grupos sociales.

Durante la segunda mitad del siglo XVI, surgió entre indígenas educados a la usanza española una leyenda que daba cuenta del origen de la ermita y de la milagrosa imagen. La leyenda conjuga las dos tradiciones que confluyen en la cultura mexicana: la española y la indígena.

Así, a la vez que se inscribe en el marianismo hispánico, fincado en el poder de las imágenes, y sigue un desarrollo narrativo parecido a las leyendas marianas españolas, contiene numerosos elementos de raigambre indígena que lo sitúan dentro de la tradición de los pueblos prehispánicos."

Después de la conquista, este santuario consagrado a Tonantzin fue transformado por frailes franciscanos en una ermita cristiana dedicada a la virgen María. Formaba parte de la estrategia de los evangelizadores de sustituir antiguos lugares de culto por ermitas cristianas, tal como se había hecho en la Península Ibérica durante la reconquista.

"La finalidad era suplantar imágenes de dioses paganos con figuras cristianas. Este fue el origen del culto a muchas advocaciones de la Virgen y de Jesucristo que arraigaron en Nueva España y que siguen vigentes hasta la fecha, como las vírgenes de Izamal en Yucatán, de Zapopan en Jalisco, del Santo Señor de Chalma en el Estado de México y de Ocotlán en Tlaxcala, por nombrar sólo algunos".-Wobeser, Gisela von Puedes leer la investigación completa aquí:

"Mitos y realidades sobre el origen del culto a la Virgen de Guadalupe".

TG