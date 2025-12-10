Celebración coral para cerrar el año con la Filarmónica de Jalisco

La temporada decembrina del Teatro Degollado recibirá dos conciertos que buscan renovar la relación del público tapatío con el repertorio navideño. Bajo el título Cántico de Navidad, la Orquesta Filarmónica de Jalisco reunirá en el mismo escenario a la soprano Anabel de la Mora, la mezzosoprano Vanessa Jara, el tenor César Delgado y el barítono Carlos López, todos ellos acompañados por la dirección artística de José Luis Castillo. El encuentro presentará un recorrido musical que abarca del barroco al romanticismo tardío con obras de Handel, Mozart, Tchaikovsky, Mahler, Fauré, Reger y Adam, además de villancicos tradicionales.

El programa —que transita entre la celebración, la espiritualidad y la evocación invernal— incluye piezas como la Obertura miniatura y la Marcha de El cascanueces, selecciones de El Mesías, el Laudate Dominum, Ave verum, Cántico de Jean Racine, Panis angelicus, La vida celestial de la Cuarta Sinfonía de Mahler, así como Adeste fideles y Noche de paz. Un mosaico sonoro que, como señala la sinopsis del concierto, propone “diversas miradas musicales sobre el invierno, la celebración, la esperanza y la espiritualidad”.

Las funciones se llevarán a cabo el jueves 11 de diciembre a las 20:30 horas y el domingo 14 de diciembre a las 12:30 horas, ambas en el Teatro Degollado.

Un encuentro poco habitual entre solistas

Para los cantantes invitados, esta gala decembrina representa un momento particularmente significativo. Así lo explica César Delgado, quien destaca lo inusual de coincidir todos en un mismo formato.

“Es una gala muy especial porque por lo general hemos estado como invitados con la Filarmónica, pero individualmente. Ahora nos conjuntaron a los cuatro para este cierre de año. Es una oportunidad muy importante, muy padre, porque además de que la apertura está padrísima, es un viaje por sensaciones navideñas con piezas muy especiales. Cantar con Anabel, con Vanessa y con Carlos lo hace también un evento muy especial”, compartió en entrevista con EL INFORMADOR.

Vanessa Jara coincide en que la reunión del cuarteto dota al concierto de un carácter extraordinario. Para ella, el atractivo también está en el repertorio, que abraza varios periodos de la historia musical.

“Para mí es un privilegio cantar nosotros cuatro ahora juntos por primera vez con la Filarmónica. Nos vamos a adentrar desde el periodo barroco con Handel, después el periodo clásico con Mozart y mucho repertorio romántico y romántico tardío. Todo es alusivo a la Navidad. El programa está maravilloso: cosas conocidas, cosas no tan conocidas, pero también villancicos tradicionales como Adeste Fideles y Noche de Paz”, explicó.

La música clásica como parte de la vida cotidiana

Durante la conversación, César abordó un tema recurrente en torno al género: la percepción de que la música clásica no suele atraer a las audiencias amplias. Sin embargo, subraya que esa idea no corresponde con la realidad.

“Muchos creen que no son afines a la música clásica, pero es parte de nuestra cultura popular: está en películas, en series. Hay canciones que por el nombre no nos dicen mucho, pero al escucharlas sabemos que han sido parte de nuestra vida. Para mí es un mito que la gente no esté acostumbrada. Las dos fechas están casi sold out y se comprueba que la gente está ávida de empaparse de este tipo de música”, afirmó.

Un privilegio cantar en el Degollado

Para Anabel de la Mora, el encuentro con la Filarmónica implica una mezcla de respeto y entusiasmo, especialmente por la calidad de la orquesta y el valor del recinto.

“Siempre es un honor estar con la Filarmónica de Jalisco, que es nuestra Filarmónica, la Filarmónica de todos, jalisquillos, como nos dicen. Escuchar a los músicos es impresionante. Estar frente a esta orquesta impone porque es maravillosa; destaca a nivel nacional” , señaló.

La soprano también expresó su aprecio por el espacio escénico que los recibe. “Este teatro es de los más hermosos en México. Nosotros como cantantes podemos decir que es uno de los teatros en donde se canta más a gusto, más pleno, más bonito. Eso siempre nos pone muy felices”.

