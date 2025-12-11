El Museo Franz Mayer (Hidalgo 85) inaugura la exposición “¡Moda hoy! Diseño latinoamericanx y latinx contemporáneo”, conformada por 70 diseños de indumentaria de 47 diseñadores de 17 países, con el objetivo de mostrar el talento de artistas consolidados y emergentes.

Desde Carolina Herrera, pasando por Francisco Costa (Calvin Klein), y hasta llegar a Luis Cáudio, Óscar del la Renta y Claire Coello, “¡Moda hoy!” ofrece una revisión de la moda latinoamericana, de la herencia latina en la moda, que ha tenido un impacto global en la producción de diseños indumentarios.

La muestra nació en el Instituto Tecnológico de la Moda de Nueva York, recinto dedicado a la moda, y fue exhibida en primera instancia en 2023 en esa ciudad. Casi de inmediato se pensó en su itinerancia en algún recinto mexicano, por lo que el Franz Mayer abrió sus puertas para mostrar el impacto cultural de la moda hecha por latinos.

La curaduría, a cargo de Tanya Meléndez-Escalante y Melissa Marra Álvarez, con contribuciones de Abraham Villavicencio, presenta 70 piezas provenientes de diversas colecciones, organizadas en 9 núcleos temáticos que exploran y ponen en valor el panorama de la moda latina mediante varios temas, como la política, el patrimonio indígena, el género, la cultura regional y urbana, la sostenibilidad, la artesanía, la elegancia y el arte.

Pese a que nació en Nueva York, la itinerancia para México tiene detalles particulares, explicó Meléndez-Escalante en conferencia de prensa.

En el museo se exhibirán 70 diseños de indumentaria de 47 diseñadores de 17 países. SUN/ C. Cabello

“Lo que hicimos con el Franz Mayer fue que el museo pidió préstamos a muchos de los diseñadores que estuvieron representados en Nueva York, e integramos a marcas de coleccionistas particulares basados en México; lo que van a ver aquí es una mezcla entre la curaduría original y nuestra cocuraduría con Abraham Villavicencio”.

La muestra, explicó la curadora, pretende romper el mito de que en Latinoamérica la moda no logra tener un impacto a nivel global.

Meléndez-Escalante también señaló que la moda puede entenderse como una forma de resistencia ante las políticas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump, y mencionó que ese mensaje está en las creaciones de Ricardo Seco o Willy Chavarría, que se pueden ver en la exhibición, ya que ambos cuentan con raíces mexicanas, y que exhiben chamarras con frases como "Ningún ser humano es ilegal".

“Es una manera de decir que todos somos seres humanos y tenemos derechos, porque la moda también puede ser un vehículo de política, de protesta y para entablar lazos”.

Meléndez-Escalante explicó que las 70 piezas también narran la historia de los latinoamericanos que residen en EU, quienes hoy son una población creciente superior a los 68 millones de habitantes.

La muestra abre con una pieza del diseñador Equihua, que retoma la figura de la Virgen de Guadalupe, y que además fue elaborada con la tela de los cobertores San Marcos, típicos por su uso en casas mexicanas y mexicoestadounidenses.

"Para las comunidades chicanas en Estados Unidos, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de herencia cultural mexicana, es la virgen morena, la que los protege y representa como comunidad", refiere la curadora al explicar la pieza.

Por su parte, Marra Álvarez destacó el trabajo conjunto con el Franz Mayer para la exhibición, y resaltó la elaboración de los núcleos expositivos que dan un sentido de narración a las piezas. La exposición estará abierta desde este jueves y hasta el 12 de abril del próximo año, y posteriormente será expuesta en el Museo del Pueblo del Guanajuato.

AO

