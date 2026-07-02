Las vacaciones de verano ya no tienen que transcurrir entre pantallas, videojuegos o largas horas sin un plan definido. Este año, el receso escolar llega acompañado de una amplia cartelera de actividades que invita a niñas, niños y adolescentes a descubrir nuevos intereses, desarrollar habilidades y, sobre todo, divertirse mientras aprenden. Desde deportes y ciencia hasta literatura, teatro, robótica y artes visuales, la temporada se perfila como una oportunidad para experimentar aquello que durante el ciclo escolar suele quedar pendiente.

En distintos puntos de Jalisco, museos, bibliotecas, centros deportivos y espacios educativos abrirán sus puertas con cursos y talleres pensados para convertir el tiempo libre en una experiencia de aprendizaje. La idea es sencilla: aprovechar las semanas de descanso para probar algo nuevo, conocer personas con intereses similares y explorar talentos que, quizá, terminen convirtiéndose en una pasión de largo plazo.

Quienes disfrutan mantenerse en movimiento encontrarán múltiples opciones en los cursos de verano del CODE Jalisco, donde el deporte será el protagonista. Natación, futbol, atletismo, taekwondo y otras disciplinas formarán parte de una programación que combinará entrenamiento, recreación y dinámicas grupales inspiradas en el Mundial de Futbol 2026. Más allá de la actividad física, los cursos buscan fomentar el trabajo en equipo, la convivencia y hábitos saludables en un ambiente lúdico.

Pero el verano también tendrá espacio para quienes prefieren los desafíos intelectuales. La Secretaría de Educación ofrecerá talleres enfocados en matemáticas, ajedrez, escritura creativa, emprendimiento y disciplinas donde la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas se combinan mediante actividades prácticas y juegos. A esto se suman cursos intensivos del programa Jalisco Bilingüe, que permitirán fortalecer el inglés en un ambiente menos rígido que el salón de clases, privilegiando la conversación y el aprendizaje mediante actividades recreativas.

La tecnología ocupará igualmente un lugar importante en la programación. Robótica, realidad virtual, producción audiovisual y habilidades digitales integran una oferta diseñada para acercar a las nuevas generaciones a herramientas que hoy forman parte del entorno cotidiano y del futuro profesional de muchas industrias creativas.

Quienes encuentran inspiración entre libros, escenarios o pinceles también tendrán motivos para salir de casa. Mis Vacaciones en la Biblioteca regresa a más de 250 bibliotecas públicas con talleres que buscan demostrar que leer puede ser tan entretenido como cualquier otra actividad de verano. Historias, juegos, acertijos y dinámicas colectivas transformarán estos espacios en lugares de encuentro donde la imaginación será la protagonista.

La programación cultural continúa con la Escuela de Artes Jalisco, que ofrecerá talleres de música, teatro, literatura, danza y artes visuales para participantes desde los seis años. Pintura, dibujo, poesía, teatro comunitario, danza contemporánea o folclórica son apenas algunas de las disciplinas que permitirán explorar distintas formas de expresión artística.

El Museo Cabañas también se suma a la temporada con una propuesta que mezcla historia, imaginación y cultura popular. Durante la semana cultural Mitos y leyendas en el arte: ¡de Grecia a los cómics!, las infancias podrán crear personajes, escribir historias, experimentar con la narrativa gráfica, participar en juegos y funciones de cine, además de concluir la experiencia con una colorida presentación de mojigangas.

En Zapotlán el Grande, la Casa Taller Literario Juan José Arreola ofrecerá un curso donde los clásicos de la literatura mexicana se convertirán en pequeñas obras teatrales creadas por los propios participantes, una experiencia que combina lectura, creatividad y trabajo colaborativo.

Más allá del entretenimiento, todas estas propuestas comparten una misma intención: demostrar que el verano puede ser un espacio para descubrir nuevas capacidades, fortalecer la creatividad y generar experiencias que permanezcan mucho después de que terminen las vacaciones. Ya sea aprendiendo un idioma, sumergiéndose en una alberca, construyendo un robot o escribiendo una historia, las opciones invitan a cambiar la rutina por el descubrimiento y convertir el tiempo libre en una aventura.

Cursos de Verano

CODE Jalisco

Los cursos de verano se llevarán a cabo en distintos polideportivos, con horarios y sedes específicas para facilitar la participación. El Polideportivo Alcalde, Paradero y Revolución atenderán de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas; este último también abrirá sábados y domingos de 9:00 a 15:00 horas. El Polideportivo López Mateos operará todos los días de 7:00 a 18:30 horas, mientras que el Metropolitano brindará servicio de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

La oferta incluye 18 disciplinas deportivas, entre ellas natación, atletismo, futbol, baloncesto, voleibol de sala y de playa, taekwondo, karate, judo, boxeo, tiro con arco, tenis de mesa, bádminton, hockey sobre pasto, sóftbol, squash, breakdance y tochito. También se ofrecerán talleres de estimulación temprana para niñas y niños de 3 a 5 años, así como programas multideporte para edades de 6 a 15 años.

El costo de inscripción va de los mil 890 a los tres mil 465 pesos, más 100 pesos por seguro y 120 pesos por credencial. Los interesados pueden consultar la convocatoria y registrarse en https://www.codejalisco.gob.mx/curso-verano2026 o acudir directamente a los módulos de atención de cada polideportivo. El registro permanecerá abierto hasta que se agoten los cupos, los cuales son limitados.

Verano Deportivo

Curso recreativo

El programa de verano se llevará a cabo en el Parque General Luis Quintanar y el Parque El Deán, del 20 de julio al 7 de agosto de 2026, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. Durante este periodo, niñas y niños participarán en actividades deportivas.

Además, se integrarán talleres y dinámicas complementarias enfocados en cultura vial, prevención del delito, protección civil y bomberos, cuidado del agua y la experiencia de “veterinario por un día”.

El programa también contempla actividades especiales como una visita al Acuario Michin, un recorrido por el Bosque Los Colomos y un campamento de clausura. Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al 33-1556-3118. El cupo es limitado.

Días llenos de arte

Verano en Cabañas

El Museo Cabañas invita a niñas y niños de entre 5 y 12 años a participar en sus Cursos de Verano, una propuesta pensada para acercar a la infancia a experiencias creativas y lúdicas. Las actividades están diseñadas para fomentar la exploración y el aprendizaje a través del juego y la expresión. La cuota de recuperación es de 900 pesos y el cupo es limitado.

Escuela de Artes Jalisco

Verano con arte

La Secretaría de Cultura de Jalisco ofrecerá una amplia programación de talleres y actividades artísticas en espacios como la Escuela de Artes Jalisco, el Edificio Arroniz, PLAi Plataforma Abierta de Innovación, Casa Taller José Clemente Orozco, Patio de los Ángeles, Foro de Arte y Cultura, Colmena Agua Azul y Colmena San Juan de Dios. La oferta incluye cursos de música, artes visuales, literatura, teatro, danza, danza folclórica y danza clásica.

Las actividades están dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, de acuerdo con cada convocatoria. Los talleres tienen cuotas de recuperación a partir de 350 pesos y también habrá opciones gratuitas. Las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura Jalisco.

Talleres

Estudiantes de primaria y secundaria

Las niñas, niños y adolescentes que cursan la primaria o secundaria podrán participar de manera gratuita en una serie de actividades formativas que se ofrecerán en modalidad presencial y virtual. La oferta incluye cursos y talleres de matemáticas, STEAM, lectoescritura, emprendimiento, ajedrez e inglés. Las personas interesadas deberán registrarse previamente en la convocatoria de su elección a través de la plataforma Aprende Jalisco. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 17 de julio y los lugares son limitados.

Rutas comunitarias

La Primavera - Campo de Verano

Las actividades incluyen talleres de educación ambiental, dinámicas lúdicas, senderos interpretativos y un campamento como parte del cierre del programa. El curso se llevará a cabo del 20 al 24 de julio, con un horario de lunes a jueves de 09:30 a 16:00 horas y el viernes de 09:30 a 14:00 horas.

El cierre de la experiencia contempla un campamento programado del jueves 23 al viernes 24 de julio. Para más información, las y los interesados pueden consultar las redes sociales de la dependencia correspondiente. El cupo es limitado.

CT