Gloria Aura y Lara Campos: dos hermanas, un escenario y una misma historia en 'Matilda'

Desde el primer momento en que la señorita Miel aparece en escena, "Matilda" encuentra un refugio. Mientras el resto del mundo adulto la desprecia, la castiga o intenta quebrar su imaginación, la maestra descubre en aquella niña algo que los demás han pasado por alto: inteligencia, sensibilidad y una fuerza capaz de transformar aquello que parece inamovible. En el escenario, esa relación sostiene el corazón de la historia. Detrás del telón, otra relación igual de profunda acompaña cada función.

Quien interpreta a la "señorita Miel" es Gloria Aura. La actriz comparte escenario con Lara Campos, la niña que da vida a Matilda y que, fuera del teatro, también es su hermana menor. Juntas protagonizan uno de los vínculos más entrañables del musical que llegará el próximo 7 de julio al Auditorio Telmex, en una producción encabezada por Alex Gou y Jaime Camil.

La coincidencia posee algo de destino. Gloria llevaba años soñando con formar parte de "Matilda". Había visto el montaje en Londres casi una década atrás y salió convencida de que algún día quería contar esa historia. Cuando finalmente apareció la oportunidad de audicionar, ya sabía que Lara había sido elegida para interpretar a la protagonista.

"Vi el musical hace casi diez años en Londres y me enamoré perdidamente. Me pareció una belleza por el mensaje, por la música y por la creatividad de la propuesta. Nunca imaginé que tantos años después terminaría formando parte de esa misma magia y tendría la oportunidad de contar esta historia a nuevas generaciones", explica la actriz, en entrevista con EL INFORMADOR.

Conseguir el personaje de la señorita Miel significó algo más que incorporarse a una producción que admiraba desde hacía años. También le permitió compartir el escenario con la persona a quien ha visto crecer desde la infancia.

CORTESÍA

"Lara es mi hermana menor y, obviamente, la amo. La conozco desde que nació. Tenemos una química muy bonita porque hemos compartido muchísimas cosas en la vida. La he visto crecer, madurar como artista y también la he acompañado en su camino como cantante desde el lado creativo, formando parte de su equipo."

Para Gloria, esa cercanía termina reflejándose sobre el escenario. "Trabajar con ella es un placer porque es una niña muy especial. Tiene una luz y una conexión muy particulares con la gente. Hay cosas que no se aprenden; simplemente nacen con una persona. Ella tiene esa chispa. Me siento muy afortunada de poder compartir escenario con mi hermana y de interpretar personajes que requieren muchísima química. Entre nosotras esa conexión surge de manera muy natural."

Una familia donde cantar era parte de la rutina

El teatro y la música nunca fueron actividades extraordinarias dentro de su casa. Formaban parte de la vida cotidiana. Gloria y Lara crecieron bajo la influencia de Kiko Campos, compositor, arreglista y productor musical cuya obra marcó a distintas generaciones de la música mexicana. En ese ambiente, las reuniones familiares casi siempre terminaban alrededor de una guitarra.

"Mi papá siempre nos invitó a cantar. Llegaban los cumpleaños, la Navidad o cualquier reunión y él sacaba la guitarra. Todos terminábamos cantando. Eso era completamente normal para nosotros." Con el paso del tiempo, aquella costumbre doméstica se convirtió en una vocación compartida. "Resulta muy bonito poder llevar esa dinámica familiar, que siempre hicimos simplemente porque la disfrutábamos, a un escenario y compartirla con el público."

La tradición artística, explica, viene incluso de generaciones anteriores. "Es un legado que comenzó antes de mi papá. Nuestros abuelos y bisabuelos también se dedicaban al entretenimiento. Para nosotros representa una herencia muy bonita que queremos seguir compartiendo porque es lo que amamos hacer."

Más allá de la espectacularidad del montaje, Gloria considera que la vigencia de "Matilda" reside en la manera en que aborda conflictos que continúan presentes en cualquier sociedad. La obra, basada en la novela de Roald Dahl, presenta a una niña que desafía el abuso de poder tanto en su hogar como en la escuela. Frente a esos sistemas de violencia aparece la "señorita Miel", una mujer que también ha aprendido a vivir bajo el miedo hasta que encuentra en "Matilda" el impulso para recuperar su propia voz. La actriz considera que ese mensaje explica por qué distintas generaciones continúan acercándose a esta historia.

"Las injusticias existen en todas las épocas y en todos los ámbitos. 'Matilda' habla precisamente del abuso de poder y de cómo enfrentarlo. Habla de encontrar ese poder interior para hacer frente a personas dominantes, abusivas y profundamente tóxicas", dice. "Puede suceder dentro de una escuela, en una familia o incluso en un gobierno. Los sistemas injustos existen en muchas escalas y la obra invita a recordar que todos tenemos la capacidad de transformar aquello que no está bien. Creo que por eso sigue tocando fibras tan profundas."

Un viaje en familia

Después del éxito obtenido en la Ciudad de México, el elenco comenzará una breve gira que incluirá Guadalajara. Para Gloria, salir de la capital no implica únicamente trasladar una producción; significa llevar intacta una experiencia que ha reunido a decenas de actores, músicos, técnicos y niños alrededor de una misma historia. "Nos hemos convertido en una gran familia. Jaime Camil ha logrado construir un ambiente lleno de compañerismo y generosidad. Resulta muy divertido hacer las maletas y salir todos juntos para contar esta historia a otro público", dice.

La producción, aclara, llegará completa al Auditorio Telmex, y la expectativa también pasa por encontrarse con espectadores que quizá nunca han asistido a un musical de gran formato. "No es una versión reducida para gira. Alex Gou decidió trasladar absolutamente todo: la escenografía, las pantallas, el elenco completo y todos los niños. El público de Guadalajara verá exactamente el mismo espectáculo que presentamos en la Ciudad de México", dice Gloria. "Tenemos muchísimas ganas de conectar con la gente. Espero que muchas personas salgan diciendo: 'Qué bonita experiencia me llevo de esta puesta en escena", finalizó.

EE