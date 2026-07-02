Estudiantes de México e Inglaterra montan el lenguaje del océano

La colaboración artística entre estudiantes de México e Inglaterra encontró en el océano un punto de encuentro para reflexionar sobre el medioambiente.

Ese diálogo creativo se materializa en “Un solo mar / One Sea Only”, exposición inaugurada ayer en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) donde una selección de libros de artista invita al público a mirar los ecosistemas marinos desde distintas perspectivas.

La muestra es resultado del trabajo conjunto entre el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y la Newcastle University, en Reino Unido, proyecto que fue posible gracias al Programa de Becas Grodman para Repatriación de Talento, impulsado por el Legado Grodman y la University of Guadalajara Foundation / USA.

La exposición “Un solo mar / One Sea Only” reúne 41 libros de artista creados de manera colaborativa por estudiantes de México e Inglaterra. EL INFORMADOR/H. Navarro

Durante cerca de un año, docentes y estudiantes de ambas instituciones intercambiaron fotografías, videos y otros materiales sobre los entornos donde viven para desarrollar una obra colectiva. El resultado son 41 libros de artista construidos bajo la premisa de comprender que, pese a la distancia geográfica, ambos territorios están unidos por un mismo océano y comparten desafíos ambientales.

La profesora Elba Ireri Topete Camacho, coautora del proyecto, explicó que la propuesta nació con el propósito de fomentar la colaboración entre dos comunidades académicas y destacó que ninguna de las piezas pertenece a un solo creador, sino que todas fueron construidas colectivamente.

Grabado, collage, dibujo y transferencia litográfica convergen en las obras para reflexionar sobre la biodiversidad y la conservación de los océanos. EL INFORMADOR/H. Navarro

“Hacemos una interacción de todos los libros; todas las piezas que se ven en la exposición no tienen autoría única, sino que son coautorías. Partimos del principio de colaboración, de simbiosis creativa y de mutualismo, donde todos trabajamos en torno a un mismo tema, reflexionar sobre el medioambiente y poner en el foco la importancia del océano y del ecosistema marino”.

Las obras reúnen técnicas como grabado, dibujo, collage y transferencia litográfica para representar olas, corales, peces, biodiversidad y paisajes costeros. Cada libro fue enriquecido conforme pasó por las manos de distintos participantes, incorporando nuevas imágenes y visiones hasta conformar una sola narrativa.

La muestra destaca que, más allá de las fronteras geográficas, los océanos conectan a distintas comunidades y enfrentan desafíos ambientales comunes. EL INFORMADOR/H. Navarro

Topete Camacho señaló que el proyecto también contó con la participación de especialistas en temas científicos relacionados con los océanos, quienes aportaron conocimientos sobre la transformación de los ecosistemas marinos y la importancia de su conservación.

“El océano es el mismo; las fronteras geográficas al final del día… lo que sucede en un océano se va a recorrer globalmente por todos los océanos”, comentó.

Cada libro de artista fue construido colectivamente, incorporando las aportaciones de distintos participantes hasta conformar una narrativa compartida. EL INFORMADOR/H. Navarro

Además del intercambio artístico, la iniciativa fortaleció los vínculos entre los estudiantes de ambas universidades mediante encuentros virtuales y actividades de colaboración que trascendieron el ámbito académico.

El proyecto no solo propició un intercambio de conocimientos y procesos artísticos, sino también la construcción de vínculos entre las comunidades estudiantiles de ambas universidades. A lo largo de varios meses, los participantes mantuvieron encuentros virtuales, compartieron ideas y dialogaron sobre las realidades ambientales de sus respectivos territorios, generando un espacio de colaboración que trascendió el ámbito académico.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de agosto en el Vestíbulo del Paraninfo del MUSA. EL INFORMADOR/H. Navarro

Como señaló la profesora Elba Ireri Topete Camacho, el propósito fue acercar a los estudiantes para que establecieran un vínculo de comunicación que se reflejara tanto en el proceso creativo como en el plano humano. Ese intercambio permitió que cada obra se enriqueciera con perspectivas diversas y que el trabajo colectivo se convirtiera en una experiencia de aprendizaje compartido.

En total participaron 39 estudiantes: 17 del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y 22 de Newcastle University, quienes asumieron el compromiso de construir una obra conjunta que ampliara sus horizontes creativos.

El resultado de ese diálogo artístico y cultural puede apreciarse en la exposición “Un solo mar / One Sea Only”, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de agosto en el Vestíbulo del Paraninfo del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA).