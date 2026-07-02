Ai Weiwei: “El verdadero arte es lo que hago yo”

El artista y disidente chino Ai Weiwei presentó ayer la exposición “Button Up!”, la mayor concebida para un solo espacio de toda su carrera, en la que explora el legado del imperialismo británico, las relaciones entre China y el Reino Unido y el impacto de la globalización.

La muestra, que abre al público desde hoy y hasta el 6 de septiembre, es “la más importante y personal hasta la fecha” para el creador nacido en Pekín en 1957, y agrupa algunos de sus trabajos más monumentales en la gran nave de los Aviva Studios de Mánchester, en el norte de Inglaterra.

Inspirándose en el legado industrial y comercial de la ciudad y en una reflexión sobre el colonialismo, Ai Weiwei creó para la ocasión “Banderas de la Alianza de las Ocho Naciones”, ocho enormes estandartes elaborados con medio millón de botones cada uno.

Las telas, explicó, rememoran la invasión de China en 1900 por una alianza de ocho potencias internacionales para sofocar la Rebelión de los Bóxers, un levantamiento nacionalista contra la influencia extranjera.

Redescubrirse a gran escala

Otra de las obras destacadas es “Historia de las bombas”, un mural de 25 metros elaborado con más de un millón de bloques de plástico que reproduce armas convencionales y de destrucción masiva. Ai Weiwei afirmó que reunir estas piezas en una misma exposición le permitió “redescubrirse” y conectar, a través de ellas, la memoria, la nación y el mundo.

El artista sostuvo que el verdadero arte debe ser “misterioso, breve y cuestionador”, además de reflejar la condición humana. También criticó que buena parte del arte contemporáneo esté más enfocada en la fama y el dinero que en generar un debate sobre su significado. Con humor, dijo que su artista favorito es él mismo: “Me gusta este tipo llamado Ai Weiwei. No está mal el tipo… Tiene casi 70 años y todavía trabaja duro”.

La muestra reúne además obras monumentales como “La ley del viaje”, inspirada en la crisis migratoria; “Salón ancestral de la familia Wang”, reconstruido con unas 1,500 piezas originales de madera; y “La comedia humana”, una lámpara de cristal de Murano suspendida sobre “Círculo de animales/Cabezas del zodiaco”.

Como parte de la exposición, el 3 y 4 de julio presentará la performance “Coser un botón”, en la que recreará los 81 días que permaneció detenido en China en 2011. Actualmente exiliado, Ai Weiwei también afirmó que Occidente suele malinterpretar a China y cuestionó las acciones de los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos al referirse a los casos de Julian Assange y Nicolás Maduro.

Con información de EFE