Bajo el lema “Infoxicados” y en su edición número 50, TVMorfosis regresará a Guadalajara para celebrar una trayectoria que, en 14 años, ha llevado su formato de reflexión audiovisual a varios países de Iberoamérica.

Gabriel Torres Espinoza, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UdeG y de Radio Universidad, señaló en entrevista con EL INFORMADOR que este proyecto ha logrado “consolidarse como un espacio internacional para analizar el impacto del cambio tecnológico en la producción y el consumo de contenidos”.

La nueva temporada, que se realizará el 4 y 5 de diciembre en el segundo piso de Expo Guadalajara, tendrá como eje la “infoxicación” y los retos del entendimiento global en un entorno saturado de información, algoritmos y herramientas de inteligencia artificial.

“Estamos llegando ya a la edición número 50 de TVMorfosis, que es una un número muy bonito 50 porque, aunque tiene realizándose 14 años en Guadalajara, este formato ha viajado en diferentes ediciones a Colombia, España, Brasil, Nicaragua, Costa Rica, Argentina y también hemos tenido una edición en Cuba, sumando así edición con edición”, destacó Torres Espinoza, también coordinador general de TVMorfosis.

La edición de este año contará con la colaboración de una línea especializada de la Red UNESCO enfocada en los problemas del entendimiento global, lo que permitirá integrar voces diversas del audiovisual iberoamericano. Participarán 21 invitados de distintos países -investigadores, gestores de medios y figuras de pantalla- seleccionados para abordar, desde perspectivas complementarias, la saturación informativa y sus implicaciones democráticas.

Los ocho programas de la temporada 50 analizarán fenómenos como la sobreabundancia de información, la fragmentación de audiencias, el papel de los algoritmos, los efectos de la inteligencia artificial generativa en el contenido audiovisual y la relación entre infoxicación y polarización. También se discutirá la responsabilidad de los medios públicos en un ecosistema donde verificación y confianza se ven tensionadas por la velocidad y el volumen de los contenidos digitales.

El 4 de diciembre se abordarán la “infoxicación”, la desinformación sin fronteras, la irrupción de la inteligencia artificial generativa en la producción de contenidos y el papel de los algoritmos en la creación de burbujas informativas. Cada sesión examinará cómo estos factores moldean la percepción pública, dificultan la verificación y refuerzan sesgos al simplificar o distorsionar relatos digitales.

El 5 de diciembre la conversación se centrará en la fatiga informativa, la hiperestimulación digital y sus efectos cognitivos y emocionales, además del vínculo entre algoritmos, polarización y discursos de odio. También se analizará el rol de la radio y la televisión públicas en la lucha contra la desinformación, especialmente en temas de salud, protección civil y asuntos de interés colectivo.

Uno de los programas incluirá un diálogo inédito entre tres inteligencias artificiales (IA) generativas -entre ellas CLARA, la Conductora Lógica De Asistencia y Respuesta Automática de Canal 44- y los investigadores Carlos Scolari y Alejandro Piscitelli. Tótems de pantalla darán voz y presencia visual a las IA durante la discusión sobre infoxicación, viralidad y los riesgos de la simplificación del conocimiento.

TVMorfosis 50 será de acceso libre con registro previo en su sitio oficial y podrá seguirse en “línea o por aire, cable, satélite, streaming y redes sociales de Canal 44 y UDGTV”, añadió Gabriel Torres.

