FIL Guadalajara recibe reconocimiento del Grupo Iberoamericano de Editores por su defensa de la palabra

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue distinguida con el Premio a la Libertad de Expresión otorgado por el Grupo Iberoamericano de Editores, reconocimiento que forma parte del Premio Grupo Interamericano de Editores dentro de la XXXIX edición del encuentro editorial. La distinción subraya el papel que la feria ha desempeñado desde 1987 como un espacio donde convergen lectura, creación y libre circulación de ideas.

Durante la ceremonia, el presidente del Grupo Iberoamericano de Editores, José Ignacio Echeverría, explicó los motivos que llevaron al gremio a entregar el galardón a la FIL. “Somos testigos del crecimiento, testigos, cómplices y actores de esta feria. La razón por la que hemos decidido en el Grupo Iberoamericano de Editores entregar este reconocimiento a la FIL Guadalajara es porque ha demostrado durante estos 39 años, y en ocasiones muy difíciles, que es el espacio donde la libertad de la palabra, la libertad del pensamiento y la libertad de leer esos pensamientos se dan de una manera espontánea”.

El premio reconoce a instituciones, autoras, autores y proyectos que defienden el derecho fundamental a leer, escribir y compartir ideas en libertad. De acuerdo con el Grupo Iberoamericano de Editores, la FIL ha cumplido esa función durante casi cuatro décadas, convirtiéndose en un punto de encuentro para el intercambio intelectual en español y en un referente para las demás ferias de la región. La agrupación señaló que este reconocimiento busca resaltar el ejercicio cotidiano de la libertad como práctica, más que como declaración.

En sus palabras de agradecimiento, la directora de la FIL, Marisol Schulz, recordó el papel del fundador del encuentro, Raúl Padilla López, y la continuidad del proyecto desde su primera edición. “Aquí estamos 39 años después de esa primera edición”, expresó. También añadió una reflexión sobre la responsabilidad de preservar el carácter abierto del espacio. “Caben todas las voces en la FIL, la FIL es de todos nosotros, la vamos a seguir defendiendo”, dijo. Schulz mencionó que esa defensa implica decisiones y esfuerzos constantes. “A veces sí hay que dar codazos para seguir defendiéndola, sí, pero estamos muy felices de hacerlo”.

El Grupo Iberoamericano de Editores señaló que, desde su origen, la FIL se consolidó como un patrimonio cultural para Iberoamérica. Su labor, indicaron, ha permitido que el encuentro se convierta en un escenario donde autoras, autores, editoras, editores y lectoras y lectores pueden ejercer su derecho a la palabra y a la circulación de conocimiento. En este sentido, enfatizaron que la feria ha demostrado que la libertad de expresión “no se proclama sino que se ejerce, se construye y se comparte”.

