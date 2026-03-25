En el marco del Día Mundial del Teatro, la Secretaría de Cultura de Jalisco alista un homenaje que va más allá del protocolo para convertirse en un acto de memoria y reconocimiento colectivo. El protagonista será Ignacio Cortés Márquez, figura clave en el desarrollo de las artes escénicas en el Estado, cuya trayectoria ha dejado huella tanto en los escenarios como en la formación de nuevas generaciones.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 26 de marzo a las 19:00 horas, en el Ex Convento del Carmen, un espacio emblemático que dialoga con la historia cultural de Guadalajara. La entrada será libre, lo que abre la puerta a que público, estudiantes, colegas y amantes del teatro se sumen a este reconocimiento.

Lejos de ser un acto solemne en el sentido tradicional, el homenaje busca reflejar la esencia misma del teatro: un lugar de encuentro, diálogo y comunidad. En ese espíritu, el programa contempla la proyección de material audiovisual que recorre la trayectoria de Cortés, así como la presentación de una escena de la obra “Vida estamos en paz”. A ello se sumarán testimonios de integrantes de la comunidad teatral, quienes compartirán no solo anécdotas, sino también reflexiones sobre el impacto artístico y humano del homenajeado.

Hablar de Ignacio Cortés es hablar de constancia. Con más de cinco décadas de trabajo, su carrera ha transitado por múltiples facetas: actor, director y docente. Su presencia ha sido constante en diversas puestas en escena y en la colaboración con instituciones culturales y educativas. Sin embargo, uno de los rasgos más significativos de su legado está en la enseñanza. Su influencia ha alcanzado tanto aulas formales como espacios comunitarios, donde ha contribuido a sembrar el interés por el teatro en nuevas generaciones.

Este reconocimiento también funciona como un gesto simbólico hacia toda una generación de artistas que han sostenido la vida escénica desde distintos frentes. En ese sentido, el homenaje no solo celebra una trayectoria individual, sino que pone en valor el trabajo colectivo que permite que el teatro siga vivo.

El Día Mundial del Teatro, que se conmemora cada 27 de marzo, invita precisamente a eso: a detenerse y pensar en el papel que tienen las artes escénicas en la sociedad. Esta fecha conmemorativa fue instaurada en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro, con el apoyo de la Unesco, con el objetivo de promover el teatro en todas sus formas alrededor del mundo.

Más que entretenimiento, el teatro se plantea como una herramienta de expresión, reflexión crítica y construcción de comunidad. Bajo esa premisa, el homenaje a Cortés adquiere una dimensión más amplia: la de reconocer la importancia de quienes han dedicado su vida a sostener ese espacio de encuentro.

CT