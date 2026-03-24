El actor venezolano Edgar Ramírez será una de las figuras centrales de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde recibirá el Homenaje Internacional, reconocimiento que distingue a personalidades cuya trayectoria ha dejado una marca relevante dentro de la industria cinematográfica global.

Con una carrera que se ha desarrollado entre el cine y la televisión, Ramírez se ha consolidado como uno de los actores latinoamericanos con mayor proyección internacional. Su trabajo reciente incluye la película “Aún es de noche en Caracas” (2025), proyecto en el que participa como productor y protagonista y que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia.

A lo largo de su trayectoria, el actor ha destacado por asumir personajes complejos y biográficos que le han valido reconocimiento internacional. Su interpretación en “Carlos” (2010), donde dio vida a “Carlos el Chacal”, le otorgó una nominación a los Golden Globes, mientras que su participación protagónica en “American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace” le significó una nominación al Primetime Emmy.

Acerca de la filmografía de Edgar Ramírez

Su filmografía incluye producciones de gran alcance comercial y mediático como “Jungle Cruise” (2021), donde compartió pantalla con Dwayne Johnson y Emily Blunt; “Agentes 355” (2022), junto a Jessica Chastain y Lupita Nyong’o; así como “¡Hoy sí!” (2021), protagonizada con Jennifer Garner, cinta que alcanzó el primer lugar de visualizaciones en Netflix en más de 50 países.

En televisión también ha formado parte de proyectos destacados como “Dr. Death”, al lado de Mandy Moore, y “The Undoing”, serie protagonizada por Nicole Kidman, Hugh Grant y Donald Sutherland, que se convirtió en una de las producciones más vistas de HBO durante 2020.

Como parte de las actividades del FICG 41, el actor sostendrá encuentros con el público y compartirá su experiencia dentro de la industria audiovisual, en una visita que busca acercar su trayectoria profesional a nuevas generaciones de cineastas y espectadores.

Este año, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara se llevará a cabo del 17 al 25 de abril.

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AO

