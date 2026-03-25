Honran a Jaime Sabines a cien años de su natalicio

De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas —la tierra donde nació el 26 de marzo de 1926—, a la Ciudad de México —donde murió el 19 de marzo de 1999—, a la ciudad de Belice, el poeta del amor, de la muerte y de la vida, el gran Jaime Sabines, será celebrado y leída su obra hoy.

En el centenario de su nacimiento habrá lecturas de poemas, diálogos entre poetas, música y fiesta para celebrar al autor de poemarios como "Horal", "La Señal", "Tarumba" y "Yuria".

Un homenaje a Jaime Sabines a cien años de su nacimiento

En Tuxtla Gutiérrez, por primera vez, el gobierno estatal y municipal realizarán un homenaje que incluye la lectura en video El aroma de 'La luna' de Jaime Sabines, de Joan Manuel Serrat; así como la conversación "'Yo no lo sé de cierto'. De poeta a poeta", sobre la obra y la figura de Jaime Sabines en voz de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Balam Rodrigo, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2014, moderados por la escritora Claudia Guillén, quien asegura que este homenaje en el Teatro Universitario UNICACH será una gran fiesta de su ciudad natal y que tendrá como invitadas especiales a las hijas del poeta: Judith y Jazmín Sabines Rodríguez, y a su nieta Ana Isabel Arizmendi Sabines.

"Serrat hará la lectura del poema de don Jaime, 'La luna', pero también se hará la lectura en tzotzil, tzeltal, zoque y chol de ese poema", dice Guillén, quien asegura que con el propio Instituto Cervantes y la UNAM se va a hacer una antología con 13 poemas de Sabines, en español, tzotzil, tzeltal y zoque, para el último trimestre del año.

También hoy, el Instituto Cultural de México en Belice celebra al poeta con la lectura dramatizada de poemas en inglés y en español, un trío de son jarocho y música de marimba. Destaca la lectura bilingüe de poemas del libro "Pieces of shadow. Selected poems", a cargo de la actriz Teresita Castillo.

Mañana, en la Cámara de Diputados habrá un encuentro denominado "Jaime Sabines, el poeta del Congreso", con Luis García Montero, Silvia Tomasa, Marco Antonio Campos y Efraín Bartolomé.

El 29 de marza, a las 12 horas, en el Palacio de Bellas Artes, hablarán del poeta y su poesía, Homero Aridjis, Pilar Jiménez, Elena Poniatowska y Mónica Mansour.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

