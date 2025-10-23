Teomanalli 2025: Danza, ritual y memoria en el corazón de Guadalajara

Hay festivales que suceden, y hay otros que se abren como portales. Teomanalli pertenece a esta segunda especie: un umbral entre la vida y la muerte, entre el rito y la escena. En su tercera edición, que se celebrará del 22 al 26 de octubre de 2025 en la Zona Metropolitana de Guadalajara, este encuentro de arte multidisciplinario convoca a la danza como lenguaje de lo sagrado, y al cuerpo como territorio donde las tradiciones respiran su vigencia.

El nombre Teomanalli, de raíz náhuatl, significa "reunión divina". Y eso es lo que propone: un espacio de convergencia entre lo ancestral y lo contemporáneo, entre artistas, pueblos originarios y comunidades urbanas que buscan reconocerse en un mismo pulso. Inspirado en la cosmovisión mesoamericana sobre la muerte —esa que no teme al tránsito sino que lo celebra como retorno—, el festival reinterpreta el Día de Muertos desde el movimiento, la música y la palabra. Su propósito no es la nostalgia, sino la resignificación del presente a través del arte.

El cuerpo como altar

ESPECIAL

Desde su creación, Nahui, el colectivo organizador, ha trabajado con la convicción de que el arte no se limita al escenario: también puede ser una forma de siembra, de resistencia y de memoria. Fundado en 2018, el grupo reúne a artistas mexicanos de distintas disciplinas que entrelazan danza, audiovisual, ritual y pensamiento ancestral. En Teomanalli, esa búsqueda se vuelve tangible. Cada pieza, cada taller, cada ceremonia funciona como un altar en movimiento donde se honra a quienes nos precedieron y se invita a los vivos a recordar su raíz.

La primera fase del festival abrirá con una ceremonia ancestral de apertura, el "Kalmekak" -escuela en náhuatl en la que se encenderán fuegos y cantos para convocar a la comunidad. Le seguirán talleres de danza y el "Yaotlahtokan", un conversatorio internacional con maestros de trayectoria reconocida, acompañados por invitados nacionales e internacionales que dialogarán sobre el cuerpo como puente entre mundos.

El encuentro "Open Your Mind", concebido como un espacio escénico de apertura sensorial, completará esta primera parte: un llamado a expandir la percepción, a dejar que la danza dialogue con el espíritu, con música en vivo.

Improvisar la vida, danzar la muerte

ESPECIAL

En la segunda fase, Teomanalli explora el vértigo de lo improvisado. Habrá funciones escénicas y una competencia de improvisación con música en vivo, donde bailarinas y bailarines pondrán su cuerpo al filo del instante. El jurado, integrado por artistas nacionales e internacionales, otorgará al ganador un viaje a la final mundial en Holanda. Pero más allá del reconocimiento, lo que se celebra es la posibilidad de que cada improvisación sea un acto de presencia, una afirmación de vida frente a la fugacidad. La tercera fase será un espacio dedicado a las danzas urbanas, también con música en vivo:

-Batallas de Breaking, en la que el ganador gana un viaje redondo a Colombia

-Batallas de Electro, el ganador viaja redondo a la final en Italia

El cierre del festival será una ceremonia en la naturaleza, guiada por abuelas y abuelos representantes de pueblos originarios. En ese espacio, el temazcal, la danza mexica y las charlas se entrelazarán con el sonido de los tambores y el silencio del monte. No se trata solo de clausurar, sino de devolver a la tierra lo aprendido, de agradecer con el cuerpo y el canto. En palabras de los organizadores, la intención es "honrar la memoria y resignificar el presente", una declaración que resume la esencia del proyecto.

Tradición viva y comunidad

En un contexto donde muchas celebraciones del Día de Muertos se han vuelto espectáculo turístico, Teomanalli propone volver al sentido profundo del rito. Aquí, la muerte no es un motivo de ornamento sino un espejo. La danza se convierte en plegaria, el escenario en altar, y el público en testigo activo de una ceremonia compartida.

Además de su dimensión simbólica, el festival tiene un impacto concreto: busca generar 31 empleos directos, apoyar a más de 150 artistas y recibir a más de 400 asistentes. A través de estos números palpita una convicción: la cultura también puede ser motor económico sin perder su raíz espiritual. Teomanalli se define como un punto de encuentro entre comunidades artísticas locales e internacionales, donde los saberes ancestrales dialogan con la creación contemporánea para activar la economía creativa regional.

El fuego que no se apaga

El festival cuenta con el respaldo del programa Saberes Danzados del INBAL y el programa Adelante Zapopan, además de la colaboración de espacios como el Edificio Arróniz, el Foro LARVA y el Centro Cultural Constitución. Pero más allá de los apoyos institucionales, lo que sostiene a Teomanalli es una red invisible: la de las manos, los cuerpos y las memorias que lo habitan. El equipo central está conformado por Leo Vara, Itzel Arellano, Ana Cornejo, Andrea Vadillo y Abraham González.

En tiempos donde la inmediatez amenaza con borrar la profundidad, Teomanalli recuerda que la danza puede ser una forma de resistencia y de plegaria, una manera de mantener encendido el fuego del recuerdo. Cada paso, cada respiración sobre el escenario, es también un diálogo con los muertos: una forma de decirles que seguimos aquí, bailando su herencia, sembrando con el cuerpo aquello que no muere.

Para más información, las redes oficiales de Teomanalli y Colectivo Nahui:

Instagram: @teomanalli

Youtube: Colectivo Nahui

Correo: colectivonahui.gdl@gmail.com

Para cualquier participante que quiera formar parte de Teomanalli, el siguiente formulario:

FS