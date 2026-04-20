“¿Desde dónde mirar?” llega al FICG con la participación de Cárdenas, Ludlow y Sarasvati

Entre marejadas de aplausos y una sutil iluminación, cuatro cinefotógrafas pertenecientes a una generación casi escalonada —María Sarasvati Herrera, Dariela Ludlow y Celiana Cárdenas, moderadas por Alejandra Márquez— encabezaron el panel “¿Desde dónde mirar?” como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 41 al interior del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Durante la plática las directoras respondieron, un poco a manera de juego místico ya que Márquez guió las preguntas basándose en tres cartas del tarot: El Mago, La Torre y Nueve de Copas, los caminos que las llevaron a habitar el séptimo arte con todos sus acentos. El momento exacto que decidieron dedicarse al cine; ese contraste histórico de la mirada masculina —llámese patriarcal— al realizar una película; las cuestiones técnicas como el uso de luces, encuadres y cámaras; desaprender y volver a reaprender el lenguaje en función de los cambios que acontecen; y la importancia de construir una industria cinematográfica más amable consigo misma y con las personas que la integran.

Las ideas alrededor del cine

Márquez inauguró el panel con la tarjeta de “El Mago” asociada al inicio del todo, un poco el mito que las precedió antes de comenzar a dedicarse al cine. La mayoría coincidió en que este llegó como una suerte incidente; “estudiar cine era una fantasía […], algo que solo ocurría en Hollywood”, apuntó Sarasvati. Cárdenas, por su parte, refirió que el interés vino de una imagen fotográfica, los pies de niños chapoteando en el agua, un movimiento fugaz e insostenible en el tiempo inmortalizado a través de una cámara.

Sin embargo, hablar de cine no puede encerrarse meramente en una experiencia individual pues “el cine es una construcción en comunidad”, indicó Ludlow al tomar la palabra y responder a la carta de “La Torre”; aquella que derroca sus propias estructuras con el fin de reinventarse.

Si el cine es un arte colectivo-colaborativo, ¿por qué llega a pensarse como una entidad aislada, sujeta al capricho de unos cuantos? Para Sarasvati, Ludlow, Cárdenas y Márquez, es difícil concebir y pensar en un proyecto cinematográfico sin el otro, pues es gracias a un “todo” que los proyectos echan a andar su engranaje y palpitan.

“Todas las personas deben derrocar [sus] torres para construir cosas hermosas”, señaló Ludlow. Por su parte, Sarasvati apuntó que “derribar su torre” implicó concebir la sensibilidad, la técnica y la idea como un conjunto inseparable de sí mismo: “la mirada se construye a través de todos los elementos cinematográficos”. En ese sentido, ningún elemento puede sostenerse por sí solo sin tambalear: la técnica es pensamiento y el pensamiento, a su vez, es forma.

Tampoco se puede mirar al cine desde el vacío

Sarasvati también añadió que “nadie mira desde el vacío, todos miran (miramos) desde algo que nos atraviesa”. He allí la importancia, según apuntó Cárdenas, “de posicionarse en un lugar para mostrar” la mirada del cine. Siempre habrá un fondo geopolítico y sociocultural tras la decisión de grabar algo.

“Una mirada no es una cosa definitiva. Se tiene que ir construyendo una y otra vez dependiendo de las historias que se cuentan y el contexto Hay que pensarla estéticamente, técnicamente, éticamente, desde la condición humana”, indicó Ludlow. Las cineastas apuntaron a tratar de saber desde dónde uno quiere construirse [al grabar o hacer cine], pues ninguna mirada es fija o resistente al cambio de las cosas

La última carta elegida por Márquez fue la “Nueve de Copas” o, en sus palabras, la capacidad de afrontar nuevos territorios en el cine, aún más considerando el contexto social que atraviesa a la industria. Las cineastas apuntaron a que parte de los cambios que les gustaría ver en la industria fílmica son entornos más comunitarios, sensibles hacia todos quienes integran su red, así como a una mayor diversidad en la voz de las mujeres que crean, hacen, piensan y filman desde sus diversos lentes.

MF