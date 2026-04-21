En el marco de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, José Trinidad Padilla López, presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara; Guillermo Gómez Mata, presidente del patronato del FICG; Alejandra Lerdo de Tejada, directora de la Fundación Mary Street Jenkins, y Sophie Gordon, representante del jurado de la beca, anunciaron ante una sala llena y expectante a la ganadora de la Beca Jenkins-Del Toro 2026: Antonia Sofía Silva Alvarado.

Mientras los aplausos y vitoreos cesaban, Gómez Mata señaló que “la educación es la herramienta más poderosa de transformación social”. Creada en 2018 de manera conjunta por la Fundación Jenkins, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el galardonado director mexicano Guillermo del Toro, la Beca Jenkins-Del Toro está dotada con 60 mil dólares estadounidenses y su objetivo es cubrir la colegiatura, el transporte y la manutención de un estudiante —de nivel licenciatura o preparatoria— que presente un proyecto de animación y desee cursar una maestría en el extranjero.

La Beca Jenkins-Del Toro nació como una forma de “radiografiar al talento cinematográfico emergente” que hay en México, apuntó Gordon, quien añadió que, en lo que va de 2026, han becado a siete jóvenes mexicanos, quienes han tenido residencias en países como Cuba, Madrid o Australia. La jurado compartió que para este año, la beca recibió 136 inscripciones, lo cual demuestra el alcance nacional de la misma, además de fungir como “asomo al porvenir de la cinematografía” realizada por jóvenes prometedores.

La celebración también contó con la participación virtual de Guillermo del Toro, quien festejó a Silva Alvarado y compartió que la beca apuesta y “cree en el futuro narrativo del cine en manos de los jóvenes”.

Al subir al escenario, la ganadora se mostró muy agradecida, risueña y alegre, quien compartió al público que el cine era un arte que siempre le había apasionado y, al enterarse de la primera convocatoria de la beca, esperó siete años para tener un trabajo audiovisual que pudiera presentar.

Originaria de la Ciudad de México y estudiante de cine en la UNAM, Silva fue jurado joven de la beca en 2019. Cuatro años después, en 2023, participó en Talent Land Guadalajara y se coronó como la séptima beneficiaria de la Beca Jenkins-Del Toro tras presentar el cortometraje de animación “El canto del jaguar”, el cual competirá en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia, dentro de la categoría “Cortometraje de Graduación”.

Antonia Silva esperó siete años para presentar su proyecto audiovisual de cine. J.ACOSTA

Antonia Silva compartió al público que el corto retrata la historia de una mujer que cada noche, en las hondas tinieblas del sueño, se convierte en un félido que habla la lengua chinanteca —pueblo indígena asentado en la región de Chinantla llamados a sí mismos “gente de palabra antigua”—.

En entrevista con EL INFORMADOR, Antonia contó que “El canto del jaguar” bebió de fuentes literarias como el poema “La pantera” de Rainer María Rilke, la poesía de la zapoteca Irma Pineda sobre la violencia ejercida al pueblo de Juchitán en Oaxaca; así como de las obras de las cineastas Rita Basulto, Carla Castañeda y de directores como Hayao Miyazaki y el mismo Guillermo del Toro.

Al respecto de ser la nueva beneficiaria de la Beca Jenkins-Del Toro y, como parte de un ejercicio de memoria preguntado por esta casa editorial, Silva compartió que “lo que le diría a mi yo de ahora si yo fuera una niña es que no se rinda, aunque a veces creas que este tipo de cosas solo le pasan a personas muy específicas..., también, si te enfocas y no pierdes tu rumbo, puedes hacer cosas muy honestas, muy bellas . […] También es importante demostrar otras perspectivas del mundo, [porque] tu perspectiva no siempre será la correcta. Lo importante es escuchar a otras voces y saber a dónde puedes llegar”.

YC