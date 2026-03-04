Presentan exposición de autorretrato en la Galería de Arte de la CDMX

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público retoma las actividades de la Galería de Arte —localizada en Guatemala 8, Centro Histórico—, tras dos años de cierre, con la exposición de autorretrato "Lloro cuando se quema el arroz", compuesta por 41 obras hechas por 37 artistas, entre los que se encuentran Francisco Toledo, Antonio Ruiz "El Corcito", Raúl Anguiano, Gabriel de la Mor y Magali Lara.

La muestra toma el nombre del poema de Rosario Castellanos, “Autorretrato”. Del cual te presentamos un extracto del poema a continuación:

Sería feliz si yo supiera cómo.

Es decir, si me hubieran enseñado los gestos,

los parlamentos, las decoraciones.

En cambio me enseñaron a llorar. Pero el llanto

es en mí un mecanismo descompuesto

y no lloro en la cámara mortuoria

ni en la ocasión sublime ni frente a la catástrofe.

Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo

el último recibo del impuesto predial.

Rebeca Murrieta, curadora de la muestra, explicó en conferencia de prensa que el concepto de la exposición surgió al identificar que en las más de 18 mil obras y objetos históricos que resguarda la SHCP en sus dos colecciones, que son Pago en Especie y Acervo Patrimonial, hay una serie de autorretratos que permiten ver cómo ha evolucionado este género del arte, que además de expandirse a otras técnicas y materiales, como escultura y cabello humano, también ha pasado de ser meramente figurativo y tradicional —como "El pintor", de Raúl Anguiano— a ser abstracto con la exploración de corrientes como la del psicoanálisis —como "Alzheimer I" y “Alzheimer II”—, de la artista Magali Lara.

"Vemos cómo han cambiado las estrategias artísticas que usan para plasmarse a sí mismos. Se deja de plasmar la imagen física del autor para adentrarse al alma y la personalidad. Esas distintas tensiones de la identidad las vemos plasmadas", añade Murrieta. Es bajo esta línea que la exposición presenta también obras sobre "autonarrativas", principalmente hechas por mujeres.

"Fue el poema de Castellanos el que nos dio la pauta por la forma en la que ella se expresaba de sí misma, con un lenguaje cotidiano y coloquial para describir ya no los grandes relatos, sino las pequeñas tragedias cotidianas que nos van construyendo. Encontramos que muchas mujeres artistas de la colección recurren a la autonarrativa como una forma de continuar la exploración de la identidad".

La muestra "Lloro cuando se quema el arroz" estará abierta al público hasta el próximo 7 de junio. A lo largo de la muestra se realizarán talleres de escritura para mujeres y de dibujo de autorretrato impartido por artistas que forman parte de la colección. Tanto el ingreso a la galería como las actividades son libres de costo.

La Galería de Arte de la SHCP es un edificio diseñado por Manuel Tolsá y se construyó hace más de dos siglos. El inmueble cerró al público poco más de dos años debido a que los pisos de las oficinas fueron remodelados, “por los hundimientos diferenciales que suelen darse en esta zona”.

