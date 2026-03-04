Desde 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a la charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El deporte típico de Jalisco es practicado por mujeres y hombres por igual, quienes realizan una serie de suertes a caballo, combinada con algunas formas de jaripeo.La Federación Mexicana de Charrería sostiene un reglamento para identificar los aspectos a calificar dentro del deporte que ya es parte de las competencias de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Entre los movimientos y destrezas a calificar se encuentran las siguientes:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB