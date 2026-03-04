Desde 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a la charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El deporte típico de Jalisco es practicado por mujeres y hombres por igual, quienes realizan una serie de suertes a caballo, combinada con algunas formas de jaripeo.

La Federación Mexicana de Charrería sostiene un reglamento para identificar los aspectos a calificar dentro del deporte que ya es parte de las competencias de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Entre los movimientos y destrezas a calificar se encuentran las siguientes:

La cala de caballo . La suerte tiene el objetivo de ostentar la “buena rienda” del animal, es decir, su educación y atención al domador.

. La suerte tiene el objetivo de ostentar la “buena rienda” del animal, es decir, su educación y atención al domador. El coladero . Con una distancia máxima de 60 metros, la faena requiere de un gran control de la soga, pues consiste en que el charro reciba a un novillo y lo sujete por la cola con la misma. Al final deberá derribar al animal a pleno trote.

. Con una distancia máxima de 60 metros, la faena requiere de un gran control de la soga, pues consiste en que el charro reciba a un novillo y lo sujete por la cola con la misma. Al final deberá derribar al animal a pleno trote. El jineteo de toro. Este es el origen del toro mecánico. El charro debe domar al toro hasta que este se tranquilice y se quede quieto. Como en todos estos casos hay cierto riesgo y peligro.

Este es el origen del toro mecánico. El charro debe domar al toro hasta que este se tranquilice y se quede quieto. Como en todos estos casos hay cierto riesgo y peligro. La terna en el ruedo . Tres charros deben lazar y pialar a un toro, con miras a derribarlo. El trabajo se alterna y cada charro tiene dos oportunidades.

. Tres charros deben lazar y pialar a un toro, con miras a derribarlo. El trabajo se alterna y cada charro tiene dos oportunidades. Las manganas . Deberán lanzar los cuartos delanteros de un cuaco (esto después de haber floreado la reata). Lo siguiente es derribar al animal ya “manganeado” y todo ello en un tiempo máximo de 7 minutos.

. Deberán lanzar los cuartos delanteros de un cuaco (esto después de haber floreado la reata). Lo siguiente es derribar al animal ya “manganeado” y todo ello en un tiempo máximo de 7 minutos. El paso de la muerte. Aquel en el que el jinete brinca de un caballo a yegua en pleno trote mientras se recorre el ruedo. Es probablemente el movimiento más reconocido y el más peligroso.

