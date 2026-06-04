Plácido Domingo encabezará la agenda cultural de Jalisco rumbo al Mundial 2026

Guadalajara buscará mostrar su rostro cultural ante el mundo durante la Copa Mundial de Futbol 2026 y uno de los principales protagonistas de esa estrategia será Plácido Domingo. El tenor español encabezará una gala especial en el Conjunto Santander de Artes Escénicas el 25 de junio, un evento para el que incluso se espera la posible asistencia del rey Felipe VI de España, invitado oficialmente por el Gobierno de Jalisco.

Durante la presentación del programa cultural diseñado para junio y julio, el secretario de Cultura de Jalisco, Luis Gerardo Ascencio Rubio, confirmó que el Gobierno estatal extendió una invitación formal al monarca español, quien tiene previsto asistir al encuentro entre España y Uruguay que se disputará en Guadalajara.

“Por parte del gobernador se hizo la invitación oficial para el Rey de España y esperemos que pueda asistir porque creo que será una buena manera de dialogar a través de la música y a través de la zarzuela” , señaló.

El recital, titulado De España a México, las voces que nos unen, reunirá al cantante español con artistas mexicanos en una propuesta que busca celebrar los vínculos culturales entre ambos países.

Ascencio Rubio destacó la relevancia del espectáculo dentro de una programación que pretende mostrar la riqueza artística del estado ante miles de visitantes nacionales y extranjeros.

“La idea de conformar una agenda de actividades es aprovechar la visibilidad que tendremos alrededor del mundo como una capital cultural que representa gran parte de la esencia cultural mexicana. Nos emociona la idea de que los visitantes puedan encontrar aquellos elementos que nos han valido el título del alma más mexicana. Tenemos varios eventos, entre ellos uno estelar que es el concierto a tres voces de España a México, las voces que nos unen”.

El funcionario recordó además el vínculo que Plácido Domingo mantiene con Guadalajara desde hace décadas. “Plácido Domingo tiene más de seis décadas de trayectoria y siempre ha manifestado un cariño especial por esta ciudad. Será una gala que resalta el diálogo histórico y emocional entre España y México a través de su patrimonio musical”.

El programa musical incluirá algunas de las páginas más conocidas del repertorio lírico español. Aunque no se presentará completa la producción de Zarzuela, orgullo de Jalisco, sí se interpretarán algunos de sus momentos más representativos.

El programa musical incluirá algunas de las páginas más conocidas del repertorio lírico español. EL INFORMADOR/H. Navarro

“El programa integra las obras más significativas, las arias, romanzas, oberturas e intermezzos de las óperas más conocidas e integrará también algunos números de Zarzuela, orgullo de Jalisco. Hemos tratado de que sea un programa muy festivo, que anime a la gente y que reúna las piezas más representativas del género”, explicó el secretario.

Allen Vladimir Gómez Ruiz, director de Desarrollo Cultural y Artístico, adelantó que el repertorio incluirá obras emblemáticas de Federico Moreno Torroba. “Tenemos muchas piezas de Luisa Fernanda, tenemos muchas piezas de El orgullo de Jalisco y por supuesto todo lo que es muy famoso. La verdad es que el programa está diseñado sobre todo en esta combinación de México con España”.

La gala contará también con la participación de la soprano tapatía Anabel de la Mora, así como de los cantantes Carlos López y Carlos Velázquez. Además, intervendrán músicos de los núcleos del programa ECOS junto a la Orquesta para la Escena y la Orquesta Típica de Jalisco. “Va a ser un concierto espectacular. Estamos intentando hacer este ecosistema que queríamos desde el principio, donde los chicos ya puedan intervenir en un plano profesional”, añadió Ascencio Rubio.

Entre las actividades culturales que presentaron, destacan los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, incluida una función especial denominada Concierto de Campeones, inspirada en los países participantes de la Copa del Mundo y programada para el 5 de julio en el Conjunto Santander.

También se realizará una megalectura en la Glorieta La Minerva, actividades del festival artesanal y gastronómico Mundo Jalisco, así como recorridos y exhibiciones en museos, galerías y centros culturales.

Uno de los espacios con mayor actividad será el Museo Cabañas. Su directora, Susana Chávez Brandon, subrayó que el recinto ofrecerá una amplia programación paralela al torneo.

“Es indiscutible que el Museo Cabañas es un lugar imperdible en cualquier visita, no solamente a Guadalajara, sino al estado de Jalisco. Es una joya arquitectónica, patrimonio de la humanidad desde 1997, que resguarda lo que yo siempre digo que es la Capilla Sixtina de México”.

El museo mantendrá abiertas siete exposiciones simultáneas, además de inaugurar proyectos vinculados al futbol, entre ellos Polvo Llanero, una muestra que analiza este deporte desde perspectivas sociales, culturales y artísticas.

La oferta cultural también alcanzará al Teatro Degollado, que permanecerá abierto durante el Mundial con recorridos gratuitos para visitantes. Su directora de Operación y Programación Cultural, Astrid Magdalena Mesa, informó que se realizarán 60 visitas guiadas durante el periodo de competencia.

“Nos parecía importante que el espacio estuviera abierto, que estuviera accesible y que pudiera ser visitado. Que no nada más te tomaras la foto desde afuera, sino que pudieras entrar”.

Además, el histórico recinto celebrará sus 160 años con una exposición documental dedicada a su evolución arquitectónica y artística.

La agenda se complementará con actividades en el Museo Nacional del Tequila, el Jalisco Paseo Interactivo, el Ex Convento del Carmen, el Museo Regional de la Cerámica, el Centro Interpretativo Guachimontones y diversos espacios culturales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

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MB