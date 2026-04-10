Alcaldía Magdalena Contreras abrirá escuela de charrería gratuita

La Magdalena Contreras anunció la apertura de su primera escuela de charrería gratuita, un proyecto que busca impulsar la práctica deportiva y preservar una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana . La iniciativa estará dirigida a niñas, niños, jóvenes y personas adultas interesadas en aprender esta disciplina, y contará con instructores certificados.

De acuerdo con la demarcación, el proyecto surge del trabajo conjunto con agrupaciones de charros locales y núcleos agrarios, así como del interés por fortalecer las tradiciones de comunidades originarias como San Nicolás Totolapan, donde la práctica ecuestre forma parte de la identidad histórica y social de la zona.

¿Por que se escogió la Magdalena para la escuela de charrería?

La alcaldía destacó que las características geográficas del territorio, con áreas de montaña y amplios espacios naturales, ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la charrería tanto como deporte como expresión cultural. En ese sentido, el programa busca fomentar la participación comunitaria, promover hábitos saludables y acercar a nuevas generaciones a una actividad considerada patrimonio cultural del país.

Inauguración con evento familiar

La apertura oficial se llevará a cabo el domingo 12 de abril en el Lienzo Charro de San Nicolás Totolapan, donde se realizará una charreada con exhibiciones ecuestres, música en vivo y actividades recreativas para toda la familia. El acceso será gratuito, con el objetivo de facilitar la asistencia de la comunidad y promover la convivencia en torno a las tradiciones mexicanas.

Autoridades locales señalaron que la nueva escuela forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el deporte en la alcaldía, que actualmente cuenta con 35 escuelas de desarrollo deportivo en 17 disciplinas, además de programas enfocados en zonas de atención prioritaria.

La iniciativa también busca incentivar el sentido de pertenencia y reconocer la importancia de la charrería como una práctica que combina valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto por las tradiciones. Con este proyecto, la alcaldía apuesta por formar nuevos talentos y continuar promoviendo el lema institucional enfocado en el impulso de la actividad física y el desarrollo comunitario.

TG